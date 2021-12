VIH en Bucaramanga: La voluntad de vivir de Carolina

Por si tiene dudas, usted, ni nadie, tiene el derecho a juzgar a Carolina Higuavita. No obstante, le ocurre con frecuencia. Tiene 30 años, tres hijos y una valentía única para afrontar la vida. Precisamente dice que busca eso: ¡vivir! Allí radica su esencia. No le importa la opinión de la gente fría y sus señalamientos malolientes. Aprendió con los años que en medio de la peor tormenta habita en ella un verano invencible y un corazón noble que arde en un fuego por servir. Ellos, los que la señalan, no lo perciben.