Nuevamente, como cada vez que llueve fuerte en la capital santandereana, se inundó el deprimido del Intercambiador del Mesón de los Búcaros.

El agua bloqueó el paso de los conductores que se movilizaban por esta infraestructura vial que comunica a la carrera 27 con la Avenida Quebrada Seca y el sector del Sena y la UIS.

Por la cantidad de agua represada, los conductores tuvieron que valerse de peripecias para cruzar al otro lado, incluso varios motociclistas se cayeron en el intento.

Incluso, los Bomberos de Bucaramanga reportaron que dos vehículos se quedaron atrapados y tuvieron que salir de allí con la ayuda de la grúa.

Pero, ¿por qué cada vez que llueve esta zona de la ciudad se inunda de esa manera?

La situación, según lo consultado, no está relacionada con defectos en la construcción del sistema de drenaje pluvial, como podría pensarse.

En este sector los sumideros constantemente están abarrotados de plásticos, ropa, zapatos, cobijas y hasta colchones, elementos dejados allí por los habitantes de calle, que han hecho de las alcantarillas del deprimido sus dormitorios o sitios de descanso.

Fabio Armando García Quiroga, asesor de Gerencia y Operación de Infraestructura de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, mencionó que “ante la falta de acción policiva permanente, que haga que los habitantes de calle no depositen sus objetos personales en el alcantarillado, el deprimido volvió a inundarse. Hace poco hubo un control, pero si el manejo no se hace constante y no se le pone freno a la situación al otro día van a volver”, señaló.

Cuando se retiran estos elementos el agua fluye normalmente. “Si se le tapa la entrada a la lámina de agua que queda entre el sumidero lógicamente no va a drenar y comienza a taparse y a rebosar, eso es lo que genera las inundaciones y como el agua no tiene por donde más salir se queda allí”, explicó.

De otro lado, dejó en claro que aunque la Empas atiende las emergencias que se registran en la zona por cuenta de las intensas precipitaciones y el mal manejo de los residuos sólidos, el mantenimiento preventivo no es de su competencia porque el sistema aún no le ha sido entregado por parte del municipio.

“Estas estructuras del deprimido no forman parte de la infraestructura operada por la empresa, pues son controles fluviales propios de las vías. Nosotros no le hacemos mantenimiento preventivo. Por un compromiso de la empresa con la comunidad cuando se registra la emergencia la atendemos pero estas labores deberían coordinarse con la alcaldía de Bucaramanga”, agregó García Quiroga.

Dijo además que en este caso se debe hacer un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Bucaramanga y Empas, para que se puedan atender de manera permanente estas estructuras que no son parte de la infraestructura de la empresa.

“Se están adelantando los trámites para tener esta coordinación con el municipio y hacer el mantenimiento preventivo del deprimido y otras infraestructuras que no son operadas por la empresa, las cuales se dieron a conocer en un informe”, dijo.