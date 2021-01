Como suele suceder durante esta época del año, las bajas temperaturas de las madrugadas han congelado los paisajes de las altas montañas del departamento.

Este fenómeno de heladas sucede en lugares del país ubicados por encima de los 2.300 metros sobre el nivel del mar, cuando hay cielos despejados debido a la temporada seca. De acuerdo con Daniel Useche, jefe de Pronósticos y Alertas del Ideam, se debe estar atento porque esta condición se puede extender a lo largo de enero y las dos primeras semanas de febrero.

“Si no tenemos cobertura nubosa en la madrugada, se facilita los descensos de la temperatura del aire. En la temporada seca, al no tener nubes en el día ni en la noche, el calor del día no se concentra, sino que va a salir al espacio y se bajan las temperaturas del aire”, explica Useche.

Los lugares que podrían resultar afectados en Santander son las localidades alrededor de páramos como el de Berlín, Santurbán y Almorzadero. “Por fortuna la mayor parte de las áreas pobladas de Santander están localizadas en zonas templadas. No obstante, también hay que estar atentos a municipios como Albania, Gámbita y Suratá”, dijo Useche.

En la madrugada de este 5 de enero se registró la primera temperatura bajo cero reportada este año en Santander. Esto ocurrió en inmediaciones del páramo de Berlín, con un valor de -7,6 grados Celsius.