$!Y como Bucaramanga, ellas también nacieron un 22 de diciembre

Aunque ellas reconocen que “en estos tiempos la ciudad pasa por graves problemas de seguridad”, las dos aman a Bucaramanga, pues aquí nacieron, crecieron, se casaron y sacaron adelante a sus hogares. Ellas no se imaginan viviendo en otro sitio.

“Quiero profundamente a Bucaramanga y no me pasa por la mente vivir en otra parte. Esta ciudad me lo ha dado todo: trabajo, familia, felicidad y ahora, en mis años veteranos, mucha tranquilidad. Pasarán los años y mi ciudad seguirá siendo la más bonita”, dice la señora María del Carmen.

Lo propio piensa Beatriz, quien además añade que “si bien la ciudad se ha venido desdibujando un poco por las malas administraciones, gracias a la gente aquí aún respira cordialidad, calor, color, amistad, estilo de vida y pasión. Yo me enorgullezco al decir que tengo tatuada a Bucaramanga en mi corazón”.

Las dos dan fe de que el Municipio de ayer nos evoca recuerdos y al mismo tiempo nos abre lugares para el reencuentro en una fecha tan especial como la que hoy se festeja: los 400 años de su fundación.

“Bucaramanga está abierta a nosotros mismos y a todos aquellos que quieran visitarla”, dice Doña María del Carmen.

Por su parte, Doña Beatriz nos habla de los parques de la ciudad, esos que alguna vez perdieron su gracia debido a la dinámica convulsiva que ha adquirido Bucaramanga, “dinámica que en un aniversario como el de hoy nos puede devolver la posibilidad de los tranquilos encuentros con la familia, con los ciudadanos y en general con nuestro entorno”.

Para María del Carmen, “aquí también se siente el ritmo de la cultura, de la educación y del progreso. La cara que nos muestra la Bucaramanga actual es la de una ciudad dinámica, donde los adultos podemos sentarnos a diluir el trajín del día con nuestras añoranzas y sueños”.

Doña Beatriz agrega que “un aniversario como el que cumplimos es para celebrar y para decirle a la gente que puede sentir la Bucaramanga de ahora cuya calidad habla de la calidez de los habitantes que les dan vida a sus rincones”.

Las protagonistas de esta historia son las invitadas especiales en el marco de la reapertura de una galería artística, la cual hace parte de una muestra itinerante que recorre por estos días varios sitios de la capital santandereana.