Cacería a infractores de publicidad política

La Secretaría del Interior, mediante la Oficina de Espacio Público y la Policía fiscalizan que los candidatos acaten las disposiciones legales.

Esta valla, que durante varios días fue ubicada en la recién remodelada glorieta del sector de Molinos, fue una de las que fue retirada por las autoridades locales, según confirmó la Secretaría del Interior. (Foto: Ángela Castro Ariza/VANGUARDIA LIBERAL)

Una verdadera ‘cacería’ a los infractores de la normativa relacionada con la publicidad política vienen adelantando las autoridades en Floridablanca en conjunto con la Policía, especialmente en puntos de gran afluencia de personas, como Cañaveral, Bucarica, La Cumbre, Lagos, casco urbano y la Autopista a Piedecuesta.

La Secretaría del Interior, por medio de su titular, Luis Augusto Chávez Núñez, enfatizó que su dependencia será muy “rigurosa y juiciosa” para hacer valer el Decreto Municipal 0173 del 21 de julio de 2015, en el sentido de que impere el respeto entre las campañas y el respeto por los espacios públicos.

El funcionario destacó que las autoridades locales ya han tenido que desmontar publicidad que no cumple con las normas, ya sea porque no solicitaron el permiso o porque se ubicaron en lugares no autorizados para tal fin.

Es más, los primeros infractores ya fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral y corresponden a partidos políticos y candidatos que han puesto su publicidad en murales culturales hechos por artistas florideños y la Casa de la Cultura Piedra del Sol.

“No podemos transgredir las normas y somos claros que la publicidad política debe estar autorizada. Aún si es un predio privado debe contar con la autorización del dueño. Aquí en la Secretaria le estamos entregando las resoluciones que autorizan esa publicidad”, insistió Chávez Núñez.

La labor, agregó el secretario del Interior, se realiza desde el pasado miércoles en recorridos que hacen cinco funcionarios de Espacio Público del Municipio acompañados de cinco uniformados para verificar que se cumpla la ley.