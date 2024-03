Cañaveral reclama mejora en la demarcación y señalización vial

Comunidad y conductores coinciden en que es importante que la Administración Municipal invierta en señalización de vías, ahora que se avecina la temporada de fin de año.

Este es el estado del reductor de velocidad a la altura de Torres de Aragón, que comunica con una de las paralelas de la Autopista Floridablanca-Piedecuesta. (Foto: Ángela Castro Ariza/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Este es el estado del reductor de velocidad a la altura de Torres de Aragón, que comunica con una de las paralelas de la Autopista Floridablanca-Piedecuesta. (Foto: Ángela Castro Ariza/VANGUARDIA LIBERAL)

Un completo mantenimiento y rehabilitación de los reductores de velocidad tipo ‘estoperoles’ o taches, fue la petición que hizo la comunidad y conductores de motos y demás vehículos que se movilizan por el sector de Cañaveral en Floridablanca.

Para Nubia Prado, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Cañaveral, la Alcaldía está en mora de invertir recursos en la recuperación de la malla vial de esta zona y garantizar, además, la seguridad de los conductores en lo que respecta a señalización y demarcación de calles.

Uno de los reductores más deteriorados está ubicado en la carrera 22 con calle 32, a la altura del conjunto residencial La Península, donde algunos peatones afirman que se han registrado accidentes de motociclistas, debido a que estos al tratar de esquivar el hueco optan por invadir el carril contrario, y en otros casos, no se han percatado del daño en la vía, especialmente en horas de la noche.

Otro punto neurálgico se presenta en la carrera 26, cerca a la urbanización Torres de Aragón, donde un reductor de velocidad ya se encuentra ‘a medias’ por su avanzado deterioro.

Según un residente de Plazuela Cañaveral, quien omitió su nombre, al mal estado de la vía, es decir la carrera 26 con calle 37, se le suma la falta de una adecuada señalización en este tramo que conecta con la Autopista que es muy transitado, y donde ese necesario reductores de velocidad para prevenir accidentes.

Respuesta de tránsito local

Isnardo Mantilla, coordinador de Organización Vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, señaló que el reductor ubicado en inmediaciones a La Península no fue construido por esta entidad tras aclarar que su arreglo no depende de la Dttf debido a que se hacen sin cumplir las normas técnicas y por eso no duran.



Como la comunidad quiere resaltos en las vías, en muchas ocasiones por cuenta propia los construyen sin las especificaciones técnicas.



En el caso de las bandas sonoras con estoperoles cerca a Torres de Aragón, Mantilla explicó que “el desgaste es normal y se dio en un solo carril porque ya tienen más de tres años de instaladas”.