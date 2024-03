Autoridades le cierran camino a la piratería

Junto con uniformados de la Policía Nacional, el cuerpo operativo de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca adelanta fuertes controles contra la piratería.

Diariamente se están efectuando este tipo de controles para evitar que la informalidad se tome las calles de la ‘Ciudad Dulce’. (Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL)

En dos puntos básicamente, Cañaveral y Casco Antiguo, se ubicaron los ‘retenes’ que permitió ayer detectar a más de un conductor infringiendo la norma. No solo por estar prestando servicio de transporte informal, también por abandonar el vehículo en zonas no permitidas y por no contar con la documentación exigida.

Al cierre de esta edición, precisamente, tal y como lo informó Fernando Jerez, comandante operativo de la Dttf, se ejecutaban controles con los funcionarios de la Superintendencia de Puertos y Transportes y el Ministerio de Transporte, en puntos donde se han evidenciado los mal llamados ‘terminalitos’.

De igual forma, se hace un llamado a la población para que eviten usar este tipo de servicios que no ofrecen ningún tipo de garantías; ya que, en general, todos son vulnerables a ser víctima de algún ilícito o de un accidente donde no habrá seguro alguno que le responda por los daños causados.