El Sisbén recorre barrios y veredas de Floridablanca

Los servicios de esta oficina se descentralizaron y llegarán a las comunidades del Municipio Dulce. El servicio presencial continuará de manera cotidiana.

Compartir

A partir de esta semana la Oficina del Sisbén de Floridablanca llegará a diferentes barrios y veredas del municipio, esto con el fin de acercar sus servicios a toda la comunidad y evitar los traslados hasta las instalaciones principales.

Estas jornadas se adelantarán para realizar labores de registro y actualización. Estas serán cada viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lea también: Identifican 150 puntos críticos por basuras en Bucaramanga

Al respecto, Juan Carlos Gómez, director de la entidad, indicó que en la primera jornada se atendieron cerca de 180 personas, quienes se acercaron para “resolver sus inquietudes y acceder a servicios como solicitudes de encuestas nuevas, actualización de documentos e inclusión de nuevos miembros del hogar”.

De acuerdo con el funcionario, las comunidades impactadas “son en su mayoría familias de estrato dos que tienen en su hogar adultos mayores que no pueden llegar hasta el lugar para acceder a los servicios. Por eso agradecemos que vinieran hasta acá”.

“Quiero darle las gracias a la Administración Municipal por responder la solicitud y venir a nuestra comunidad. La visita de la Oficina del Sisbén ha sido todo un éxito y ha beneficiado a todas las familias del sector”, manifestó Javier Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Zapamanga V.

Le puede interesar: Calidad del aire en Bucaramanga pasó a ser ‘dañina’: si situación continúa, podrían anunciarse restricciones

Las próximas jornadas están programadas para el viernes 19 de abril en el salón comunal del barrio El Recreo; el 26 del mismo mes en la sede D de la Escuela Duarte Alemán de la vereda Aguablanca; y el 3 de mayo en la Sede F del Colegio Ecológico de la vereda Helechales.

Le contamos cuáles son los subsidios y ayudas económicas a los que puede postular un hogar que fue clasificado dentro del grupo B del Sisbén IV.

Vea también: Arrancó atención para habitantes de calle en Floridablanca

Cabe mencionar que para participar de las jornadas especiales se deben presentar los documentos de identidad de todos los miembros del núcleo familiar (no contraseñas) y el comprobante de pago de un servicio público. “Este es un proceso que no tiene costo y que no requiere ningún intermediario”, finalizó el funcionario.