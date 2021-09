$!Cerca de 100 mil florideños tendrán que renovar su licencia de conducción

Según, Karen Martínez, funcionaria encargada de la Oficina de Licencias en la DTTF "si el documento es para servicio particular debe ser renovado cada diez (10) años para personas menores de 60 años, en el rango de 60 a 80 años el plazo para la renovación es de cinco (5) años y mayores de 80 años anualmente".

La funcionaria explicó, que, en el caso de la licencia para servicio público, "la renovación es cada tres (3) años, según lo estipula la ley 769 de 2002".

Estos son los requisitos para renovar la licencia de conducción:

1. Contar con el documento de identidad original2. No contar con comparendos de tránsito, lo cual puede validar en la plataforma virtual SIMIT, en https://fcm.org.co/simit/#/home-publi

3. Acercarse a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) y cancelar el valor de los exámenes físico-mentales y de coordinación motriz para conducir.

4. Al terminar este proceso la información quedará cargada automáticamente en la plataforma RUNT.

5. Luego deben dirigirse a la DTTF ubicada en la Calle 9 # 8 – 14 de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 3:30 pm (jornada continua) o los sábados de 8:00 am a 11:30 am (jornada continua)

6. En el primer piso en la ventanilla de licencias, deben presentar fotocopia del documento de identidad, una foto tipo documento, los exámenes médicos realizados en el CRC según la categoría que vaya a renovar y cancelar $ 54.200.

7. En 20 minutos ya puede reclamar el nuevo documento.

Es de recordar que la sanción por conducir con una licencia suspendida es de $238.700 pesos y la inmovilización del vehículo, si al pasar una hora el conductor no resuelve su situación.

Las autoridades dijeron que la fecha exacta de vencimiento se puede consultar a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, ingresando awww.runt.com.co/ciudadano/consulta-documento

Asimismo, para obtener el documento no debe volver a hacer el curso de conducción, pero sí tendrá que realizarse nuevamente el examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir. Este deberá ser expedido por Centros de Reconocimiento de Conductores avalados por el Ministerio de Transporte.