Declaran alerta roja en Floridablanca por alta ocupación UCI

Ante esta situación, la red pública hospitalaria priorizará la atención en salud para los pacientes con COVID-19. “Otros temas, como consulta externa y procedimientos quirúrgicos que nos son tan urgentes se estarán postergando”, detalló el mandatario.





Moreno aseguró que se está trabajando por lograr una mayor expansión de camas disponibles. “En días pasados se logró abrir la Clínica Maternoinfantil, necesitamos trabajar articuladamente para conseguir una mayor expansión”.





Además, en las comunas que registran mayor afectación se reforzará el control y la vigilancia. “No solo basta con imponer un pico y cédula estricto, se trata también de ejercer ese debido control. Vamos a estar visitando establecimientos, el que no tenga protocolos de bioseguridad o no estén debidamente realizados, vamos a tener que generar su cierre”, advirtió.





El Acalde de Floridablanca enfatizó que no dudará en ordenar el cierre total de alguna comuna si es necesario.





Sin el compromiso ciudadano no vamos a poder luchar contra el COVID-19. “Esta es una lucha conjunta que no solo vivimos en Floridablanca. Como ciudadanos y conociendo la realidad actual del sistema de salud debemos actuar con una verdadera conciencia colectiva. No puedo poner un médico y un policía a cada ciudadano”.





Las autoridades solicitan a los miembros de la comunidad que respeten las medidas de distanciamiento social y que solo salgan de sus hogares si es estrictamente necesario. “El toque de queda no es para aprovecharlo para hacer fiestas el fin de semana. El control de fiestas clandestinas va a ser mucho más riguroso. Esta vez no solo será a través de un comparendo. Hay un delito de violación de medidas sanitarias, se impondrá todo el peso de la ley a quienes infrinjan la norma”, aseveró.