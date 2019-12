Estos sectores de Floridablanca se quedarán sin luz

Como resultado de la intervención de dichas redes durante las noches del martes 3, el miércoles 4 y la mañana del jueves 5 de diciembre se registrarán interrupciones del servicio de energía en algunos sectores contiguos a la obra.

Por tal razón, los cortes están programados a realizarse en los siguientes horarios: 3 de diciembre entre las 10 p.m. y las 10:30 p.m., 4 de diciembre entre las 6:00 a.m. y 6:30 a.m. y entre las 10 p.m. y las 11:00 p.m. y 5 diciembre entre las 6:00 a.m. y 6:30 a.m.

Los sectores que se verán afectados por los trabajos en el Intercambiador de Floridablanca son: Acacias I Etapa, Acacias II Etapa, Aranzoque, Brisas de Florida, Buenos Aires, Cañaveral Country, Cañaveral de La Riviera, Ciudadela Comfenalco, Corveíca, El Recreo, Estancia Campestre, Manantial, Intercambiador Papi Quiero Piña, Portal de Oviedo, Portal de Castilla, Prados de Cañaveral, Quintas de Cañaveral, Reina de La Paz, Torre Bonaparte, Torres de Sevilla, Versalles, Versalles Campestre, Villa de San Francisco, Villa Yolanda y Villas de Aranzoque; Veredas Río Frío y Ruitoque.

Así mismo, se registrarán estas breves interrupciones en las instalaciones de los clientes: Inversiones Inmobiliaria, Centro Comercial Parque Caracolí, Centro Comercial La Florida, Supermercado Jumbo Cañaveral, Centro Médico Carlos Ardila Lulle - Zonas Comunes, Clínica Foscal, Acualago, Cinemark Colombia S.A.S. - La Florida, Falabella C.C. Parque Caracolí, E.D.S. Terpel - El Bosque, Inversiones Inmobiliarias Bucaramanga Arauco, TCC, USTA, Colegio Agustiniano, Cemex, Antenas Telefónicas de Claro y Colomba Móvil Tigo, E.D.S. Gasoriente - Rio Frio, E.D.S. La Rivera, Prensa Libre- Canal TRO y el SENA.

La Essa mediante comunicado pidió comprensión, “por cuanto es indispensable adelantar el traslado de las redes de energía eléctrica en el marco de las obras de este importante proyecto del área metropolitana. Se solicita no programar ningún tipo de trabajo que tenga acercamiento con las redes de energía eléctrica, dado que en cualquier momento se podría restablecer el servicio”.