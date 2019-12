Acciones de la Personería

Tras conocer ambos acontecimientos, la Personería de Floridablanca anunció esta semana que iniciará gestiones legales con el fin de que se paralicen las obras, “hasta tanto se evalúen los daños causados y que no fueron contemplados en el estudio de impacto ambiental del proyecto”.

Dicha dependencia del Ministerio Público anunció que enviará una solicitud formal a la Agencia Nacional de Licencia Ambientales, Anla. De no ser atendida y concedida tal petición, se interpondrían acciones jurídicas en contra de la Conectante C1-C2, obra que está a cargo de la Concesión Autovía Bucaramanga-Pamplona.

Luis José Escamilla, personero de la ‘Ciudad Dulce’, informó ayer a Vanguardia que “este viernes se hará la petición a la Anla, que es la entidad encargada de hacer el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la licencia ambiental, a la concesión responsable de las obras.

“Cuando se evidencia un incumplimiento o afectación, como el caso de la vía que estaba recién construida, se puede solicitar a la Anla que realice una suspensión en los trabajos, hasta que se haga una evaluación de los impactos y también se conozca cómo se compensarían los perjuicios ocasionados”, agregó Escamilla.

El Personero dio a conocer cómo procedería su despacho, de no obtener una respuesta favorable a tal solicitud.

“Si definitivamente no actúa la Anla, no toma ninguna medida o hace caso omiso, procederemos a realizar una acción contenciosa administrativa contra la Autoridad de Licencias Ambientales y la Concesión, por omisión en la evaluación y en el seguimiento de los impactos negativos a bienes públicos, que no fueron incorporados en los estudios de impacto ambiental”, afirmó el funcionario.

Escamilla precisó las acciones jurídicas que se emprenderían. “Frente a los daños ambientales, se podría proceder con una acción popular o una acción de nulidad simple, cualquiera de estas dos vías se pueden usar.

“Por el daño de la vía, como el proyecto ya tiene licencia, se podría interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho”, explicó el Personero.

Dato: El Alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, también ha criticado dicho proyecto.