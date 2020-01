Casiano Alto y Alsacia – Malabar son las veredas de Floridablanca que resultaron más afectadas con los deslizamientos de tierra que se registran desde el pasado martes 28 de enero. Las precipitaciones de los últimos días, en el territorio metropolitano, habrían ocasionado este fenómeno natural.

Lo anterior desencadenó varias problemáticas que afectaron a decenas de campesinos. Se registra desabastecimiento de agua por daños en los acueductos, afectaciones en los cultivos, bloqueo de vías por la cantidad de metros cúbicos de tierra y material vegetal, y cese de actividades académicas en las instituciones educativas.

Óscar Leonardo Calderón, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Casiano Alto, comentó que el acceso al agua es bastante limitado para las comunidades en estos momentos.

“Las fuertes lluvias complicaron la erosión de los terrenos. Entonces los acueductos veredales, independientes y comunitarios, están destruidos. Se afectaron las bocatomas donde uno toma el agua, porque todo fue arrastrado”.

No obstante, el dirigente comunal subrayó que la única vía que se tiene para conectar esta zona con el área metropolitana está taponada hace más de tres días.

“Quienes viven en la parte alta son los más afectados. La gente está transitando a pie por las partes donde se puede. Sin embargo, no hay paso para ninguna clase de vehículos. Allá se cultiva mora, lo que hacen es pasar las cajas con la fruta por encima del barrial. Estamos esperando de que nos colabore la Alcaldía para remover todo el material que está obstruyendo el corredor”, acotó Calderón.

La razón por la que los estudiantes del Colegio Ecológico de Floridablanca sedes Casiano Alto, Casiano Bajo y Altos de Mantilla no tendrán clases hasta nueva orden de la Administración Municipal es justo por la dificultad en la vía. Si bien, a los estudiantes se les tiene garantizado el servicio de transporte escolar gratuito, la accesibilidad a la zona, actualmente, es bastante complicada y podría representar un riesgo.

Frente a este panorama, la ciudadanía le ha solicitado a los entes gubernamentales que envíen la maquinaria necesaria para atender esta eventualidad. Y confirmaron que entre ellos han conseguido mangueras para arreglar los puntos más importantes que les permita obtener el preciado líquido, mientras en otras partes ha sido complejo dar solución.

Lea también: ¿Tala de árboles por construcción de vía incidió en la emergencia de Floridablanca?

Evaluación desde el aire

El alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, precisamente, en la mañana de ayer realizó un nuevo sobrevuelo con la Policía Nacional y la Gobernación de Santander para identificar aquellos zonas donde se tienen deslizamientos.

Según el mandatario local “se identificaron 14 derrumbes, pero estamos verificando unos adicionales que encontramos hace poco. Las zonas más afectadas son Casiano, Alsacia - Malabar y Altos de Mantilla. Hacia el sector de Casiano es donde nos encontramos incomunicados, pero prioritariamente trabajaremos allí”.

De acuerdo con lo que se pudo establecer, frente a la inquietud de la población rural afectada, es que no se ha arribado la maquinaria a la zona porque la atención inmediata que se le prestó a los barrios Villa Piedra del Sol y Santa Coloma, tras la avalancha ocurrida en la madrugada del pasado martes; entonces, hasta que no se terminen las intervenciones allí, no se atenderá la vía rural que está completamente cerrada.

El llamado a la Cdmb

Tras este recorrido que se hizo por aire, César Augusto García, director de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, también se pronunció.

El funcionario hizo un fuerte llamado de atención a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, con el fin de que interviniera la parte alta de Casiano, los afluentes y el Río Frío. “Hay que hacer intervención por parte de las autoridades ambientales. Hay mucho material vegetal que ha caído por las lluvias. Alsacia y Casiano Alto están muy afectados. La autoridad ambiental tiene que trabajar...”.

Acueductos

Respecto al tema de los acueductos, el Alcalde de Floridablanca afirmó que el Municipio tiene un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que está en proceso de revisión y actualización para poder solicitar los recursos ante el Gobierno Nacional. “De ser el caso incluiríamos estos acueductos deteriorados y si no el Municipio asumiría los costos. Inicialmente se habló de dos acueductos que fue el de Casiano y el de Rosablanca que es Corpoblanca, pero tenemos una recién información de que Corpoblanca vienen funcionando con normalidad”.

Lea también: Caos e incertidumbre dejó avalancha en tres barrios de Floridablanca

Anormalidad académica

En la tarde de ayer, a raíz de una nueva reunión en el Puesto de Mando Unificado, se tomó la decisión por recomendación de la secretaría de Educación de Floridablanca, que hoy viernes 31 de enero no habrá clases en las instituciones educativas oficiales del sector urbano y rural.



El objetivo de tal determinación es garantizar la normal operación en los colegios, mientras el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, continúa con el restablecimiento del servicio en todo el municipio.

Solo un 2 % de la localidad, hasta ayer al cierre de esta edición, presentaba dificultades con el abastecimiento de agua potable.

Emergencia en Girón