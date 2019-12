Los graves problemas de infraestructura que han surgido por la inestabilidad del terreno en el que fue construida la Sede A del Colegio El Carmen, en Floridablanca, obligaron prácticamente a que la parte directiva de esta institución decidiera no aceptar la llegada de nuevos estudiantes para el 2020.

El riesgo en el que se encuentra esta comunidad educativa es latente y aún no se han tomado decisiones para garantizar seguridad.

La única solución definitiva es la construcción de un megacolegio, que si bien ya está aprobado por parte de la alcaldía y del Gobierno Nacional, aún se mantiene en el papel. De arrancar su ejecución antes de los próximos 12 meses, la obra se pondría al servicio solo hasta 2021 ó 2022; es decir, aún falta mucho tiempo y ante las inclemencias de la naturaleza cualquier cosa podría suceder.

Alba Lucía Delgado, rectora de la mencionada institución educativa, aseguró que la decisión de no admitir alumnos nuevos se tomó porque “aún no se sabe si nos van a reubicar, si nos van a cambiar o si seguimos acá. Ingresar más personas en esa sede, que está en riesgo, genera un poco de miedo. Aunque allí son muy pocos los cupos que quedan, porque quienes reciben clases son los estudiantes de octavo, noveno, décimo y undécimo grado”.

De acuerdo con Alba Lucía, pese a esta situación, para el resto de sedes (B, C, D y E) el proceso de matrículas de alumnos nuevos y antiguos se adelantó sin ningún tipo de inconveniente.

Nuevo mandato

La incertidumbre del futuro que les espera viene acompañada de lo que pueda pasar con la nueva administración. Es decir, será el nuevo alcalde, en este caso Miguel Ángel Moreno, junto con su designado como Secretario de Educación Municipal, quienes tomen decisiones de si se quedan o se van. Así las cosas, se espera que en enero próximo ya exista algún pronunciamiento.

Respecto a las posibles opciones que se puedan derivar de esta situación, con el fin de garantizar seguridad y calidad educativa, se pudo establecer que muchos de los padres de familia no ven viable una reubicación en otra institución, bajo el argumento de que no quieren salir de la zona; en consecuencia, piden la realización de una obra de mitigación como la construcción de un muro para evitar que el cerramiento se desplome y cause alguna emergencia.

“Esta obra es una responsabilidad muy grande que aún no sabemos si la Alcaldía de Floridablanca está dispuesta a asumir, entre otras cosas, porque no sabemos si un muro garantice que el riesgo acabe. Además antes de proceder se debe someter a estudios la zona para mirar la viabilidad técnica”, subrayó la rectora.

El Megacolegio

Entre el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, Ffie, y la Secretaría de Educación de Floridablanca se firmó un convenio por cerca de $25.720 millones para adelantar cinco proyectos, entre los que se incluyó la construcción del Colegio El Carmen.

Según el más reciente informe del Ffie, este proyecto (cuyo costo asciende los $7.680 millones) se encuentra en ejecución de diseños y se espera que en 2020 arranque su construcción; pero antes de eso es necesario adelantar en el terreno una serie de trabajos de mitigación que serán asumidos por el Municipio.

El diseño del nuevo megacolegio está previsto para albergar cerca de 880 estudiantes, en unas instalaciones de más de 3 mil metros cuadrados que incluirá 26 aulas nuevas, una biblioteca, un aula de bilingüismo, un laboratorio integrado, un aula de tecnología, innovación y multimedia, un aula polivalente, un aula múltiple, un comedor, una cocina, una zona administrativa, 39 baterías sanitarias y una zona recreativa.