No contar con el dinero suficiente para cubrir los gastos de una ruta escolar es el gran limitante de muchas familias en Floridablanca, especialmente si estudian en un colegio oficial.

Matilde Díaz Calderón, por ejemplo, habitante del barrio González Chaparro, mantuvo “el credo en la boca” con sus hijos y hasta con sus nietos, mientras iban al colegio a cumplir con sus compromisos académicos.

La zozobra no era tanto por la distancia que debían recorrer los menores, si no por los peligrosos caminos y zonas que debían atravesar diariamente. Los recursos no alcanzaban para darles todos los días para el transporte.

Hace unos 12 años, recuerda, el desalentador panorama parecía cambiar con la construcción del Megacolegio de Río Frío, que anunció la Administración Municipal. Literalmente, el plantel quedaría a unos cuántos pasos de la vivienda y por lo tanto generaba menos riesgo.

Sin embargo, esa espera se alargó más de lo pensado, tanto así que sus hijos se graduaron de bachilleres y nunca pudieron ocupar un salón de clases de este proyecto, que costó inicialmente $12 mil millones, que terminó convertido en un gran ‘elefante blanco’.

Le puede interesar: Floridablanca pasará a tener 17 instituciones educativas oficiales en 2019

Con el paso del tiempo, sus nietos, sin más opción, repetían la historia. Ellos fueron matriculados en la sede del Colegio Técnico Vicente Azuero, ubicada frente a Mediterrané.

“Nosotros esperamos mucho la apertura de este Megacolegio, queríamos que nuestros hijos y nietos estudiaran ahí. Para llegar al colegio, si no venía la buseta o si venía muy ocupada los dejaba. Entonces tenían que pasar por una trocha, donde a veces salían marihuaneros y delincuentes. Nosotros teníamos que acompañarlos para que no les hicieran nada”, narró la mujer.

Ahora la historia cambió. Esta semana abrió sus puertas este Megacolegio, donde ahora tiene a sus nietos cursando cuarto y sexto grado. De hecho, ella y sus vecinos no se perdieron la apertura oficial que presidió el alcalde, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, el pasado miércoles 30 de enero.

Antecedentes

El Megacolegio de Río Frío inició la construcción en 2009 y su capacidad fue prevista para albergar al menos 1.440 estudiantes. Seis años después, es decir en 2015, la edificación fue entregada a la Alcaldía, sin lograr concretar su operación por parte de la Fundación Fe y Alegría.

Esta fundación se negó a ejecutar el contrato de concesión que se le otorgó por 10 años, porque la meta de la matrícula nunca se logró. Luego de meses de lucha con el Municipio optó por poner todo en manos un Tribunal de Arbitramento, exigiendo una indemnización por cerca de $2.500 millones.

Lea también: Sigue pendiente la apertura del Megacolegio de Río Frío

“Este era quizá el ‘elefante blanco’ más grande del país, en temas educativos. De manera inexplicable ningún alcalde había puesto en funcionamiento esta infraestructura, por temor a un error que se cometió en 2008. Invertimos $500 millones para hacer los arreglos locativos que se necesitaban”, dijo el mandatario local.

¿Sede o nuevo colegio?

No obstante, Mantilla Rueda aclaró que aunque el objetivo, de acuerdo con las gestiones realizadas ante el Ministerio de Educación Nacional, es que este sea una nueva institución educativa de Floridablanca, por el momento será la Sede D del Vicente Azuero.

De hecho, para el segundo semestre de este año se contempla esta infraestructura como sede nocturna de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Los programas que allí se ofertarían no están definidos aún.

Siguen las matrículas

Juan Carlos Ostos, secretario de Educación de Floridablanca, confirmó que aún hay cupos disponibles para los padres de familia que deseen matricular a sus hijos en esta sede, solo deben dirigirse al plantel y hacer la respectiva solicitud, junto con los documentos respectivos.

Actualmente solo hay posibilidades para los grados séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo.