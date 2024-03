Habría irregularidades en algunos locales comerciales

Durante los operativos realizados por la Policía y las Secretarías de Gobierno y Salud se evidenció, que la mayoría de los establecimientos comerciales del Rincón de Girón, Mirador de Arenales, Villa Campestre y Portal Campestre, no cumplen con la documentación exigida por la ley para su funcionamiento.

Los operativos se cumplen en los diferentes sectores del municipio. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Los operativos se cumplen en los diferentes sectores del municipio. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Así lo señaló la secretaria de Gobierno (e), Myriam Landazábal tras confirmar que debido a las irregularidades registradas, a estos sitios se les dio un tiene un plazo de 30 días para poner en regla todos los requerimientos.



“En el operativo se hicieron 170 visitas entre negocios y ventas ambulantes. Encontramos que algunos establecimientos no cuentan con la viabilidad de suelo y otros, con un uso diferente al que registran. Además se identificó que hay contaminación auditiva”, explicó la funcionaria.



Igualmente señaló que las ventas ambulantes no portan el carné de manipulación de alimentos.



Según la información suministrada por la dependencia local, a los infractores se les hizo un llamado de atención y se les dio un plazo para que adelanten los trámites pertinentes, de lo no cumplir, se continuará con el proceso policial, que podría acarrear sanciones y hasta el cierre de los locales comerciales.



“Se está recopilando la información para comenzar a requerir a los administradores de los negocios y en cuanto a los vendedores ambulantes se les recomendó desalojar voluntariamente el espacio público antes de que se organicen operativos especiales con la Policía”, sostuvo la encargada de la Secretaría de Gobierno, quien indicó que en esta dependencia reposan quejas en las que la comunidad asegura que este tipo de negocios está generando contaminación en las calles y que además no cumple con las normas de higiene.



Habrá más operativos

En los próximos días lo operativos continuarán en la carrera 26 y en la avenida los caneyes, donde se requiere la presencia de las autoridades de tránsito, porque hay vehículos que parquean para vender productos.



También visitarán los establecimientos comerciales ubicados en la vía a Lebrija. Los controles contarán con el apoyo de la Corporación para la Defensa de Bucaramanga (Cdmb), la Secretaría de Salud y la Policía.



“Vamos a revisar y una vez se tenga toda la información se comenzará a individualizar a los contraventores y a tomar medidas drásticas para hacer cumplir las normas exigidas por la ley”, sostuvo Landazábal.