Es ilegal toda la publicidad política instalada en Girón

La mayoría de solicitudes tramitadas ante el ente competente fueron rechazadas por no cumplir con los parámetros establecidos.

El manejo de los elementos visuales es tan excesiva que la gente se siente saturada; incluso, se quejan porque la cantidad de personas que llegan a invadir los sectores para dar a conocer los candidatos es tan descontrolada al punto que con algunos se han generado conflictos. (Foto: Suministrada/VANGUARDIA LIBERAL)

Ante las reiterativas quejas de la comunidad y, en especial, la que hizo la concesión vial Autopistas de Santander, recientemente, por el nivel de contaminación visual que ha causado la propaganda política, se han activado las alarmas de las autoridades locales encargadas de regular este tema.

Jessica Quenza, secretaría de Gobierno Municipal, indicó que con el apoyo de los funcionarios de la Oficina de Espacio Público y la Policía se adelanta el desmonte de afiches, pendones y pasacalles, entre otros elementos, teniendo en cuenta que, hasta el momento, solo a un partido se le otorgaron los permisos.

“Hemos recibido varias solicitudes pero no han sido viables, esto quiere decir que toda la publicidad política que se está manejando actualmente en el municipio es ilegal. El problema es que casi todos los elementos los están pegando o instalando en horas de la madrugada o muy tarde en la noche, cuando se vuelve más complejo el tema de su regulación”, señaló la funcionaria.

Quenza recalcó que muchos de los candidatos y partidos han violado lo establecido en las disposiciones legales, especialmente, en lo referente al casco antiguo y vías nacionales. Ni qué decir cuando se toman masivamente los parques y escenarios deportivos en el municipio.

Sitios prohibidos

“Lo que menos están recordando es que no se puede poner nada a una distancia de 200 metros lineales de los bienes declarados Monumento Nacional, en postes de apoyo de las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas, sobre las fachadas y muros de encerramiento de bienes inmuebles del Estado y de los destinados a culto religioso y centros culturales. Tampoco en los parques de cada uno de los barrios, en el separador central y retornos de la vía Girón-Lebrija, Girón-Bucaramanga y Anillo Vial Girón-Floridablanca, y en una distancia de 100 metros lineales de los sitios y puestos votación”, agregó.

NUEVO DECRETO

El 18 de agosto de 2015 se expidió el decreto 129 para modificar el decreto 110 del 24 de julio de 2015, mediante el cual se reglamenta el uso de la publicidad política o propaganda electoral.



- Toda publicidad política debe contar con los permisos de la Secretaría de Gobierno. Estos se expedirán sin costo.



- Solo se permitirán 14 vallas publicitarias por cada partido y movimiento político, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos.



- Las vallas deben estar a una distancia de 15 metros lineales al borde la calzada.



- La dimensión de las vallas a ubicarse en lotes sin construir no podrá ser superior a 48 metros cuadrados y las colocadas en terrazas, cubiertas y culatas de edificaciones no podrán superar los costados laterales de dichos inmuebles.



- La distancia mínima entre una valla publicitaria y otra, no puede ser inferior a 80 metros.



- Solo se concederán hasta 14 espacios para murales por cada



partido, movimiento político y grupos significativos de ciudadanos.



- Solo se autorizará un perifoneo por partido, movimiento político y grupos significativos de ciudadanos; el cual tendrá que ser distribuido equitativamente entre sus candidatos.