Vecinos del barrio adelantaron una jornada de protesta en el barrio Altos de Andina en Girón. Reclaman ayudas por la crisis generada por el coronavirus.

La comunidad afirma que hay un abandono total por parte de los gobernantes, pues señalan que no han recibidos ayudas de orden municipal, departamental ni nacional. “Estamos siendo olvidados. El Gobernador no se acerca, la Asamblea no se acerca, el Congreso no se acerca. El Presidente manda mensajes mentirosos.

En días pasados habitantes del Norte de Bucaramanga también han realizado protestas.

Videos: Miguel Vergel.