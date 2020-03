Lea el contexto de esta noticia aquí: Construyeron colegio en Girón, pero no opera por falta de docentes

“Como faltan más de 10 profesores en el colegio, casi todos los días devuelven alumnos para sus casas. Esta mañana (martes), vi cuando salió la secretaria del colegio y en la entrada dijo que no había clases para tercero primaria. Incluso una mamita, a las ocho de la mañana, estaba que preguntaba a su hija...”.

Reclamo al Municipio

En lo corrido de 2020 se han hecho, al menos, tres protestas por la falta de maestros en el Gabriel García Márquez. Ayer se realizó un plantón pacífico por parte de acudientes en la entrada del colegio, para exigir la inmediata contratación de los maestros en cuestión.

Jimena Castro, presidenta de la Junta de Padres del colegio, manifestó que “a los de octavo hoy (martes) los tenían en rectoría, haciendo unas guías, pero no es lo mismo como si un profesor les diera clase y les explicara las cosas. Ya casi llega Semana Santa, y el fin del primer periodo académico. Qué temas se evaluarán y cómo se hará si el cronograma escolar no se está cumpliendo, y no han visto casi nada los estudiantes.

“El Presidente Duque vino e inauguró con bombos y platillos este mega colegio, pero resulta que hay muchos pendientes. Empezando, la sala de sistemas tiene computadores obsoletos y ni si quiera tiene internet, tampoco aire acondicionado. En algunos salones les entra mucho sol a los niños, tuvimos que hacer recolecta para comprar cortinas. No hay ventiladores. Falta dotación y adecuaciones en el colegio”, detalló Castro.

La comunidad también emprendió acciones legales, para que cuanto antes se contrate a los maestros que faltan. Sergio Pérez, líder comunal, indicó que “interpusimos una tutela, basada en la legítima defensa de los menores de edad, para que se garanticen los docentes que hacen falta. Entre este miércoles y jueves se cumplen los 10 días que dispone la ley, para que exista un fallo”.