Con el pasar del tiempo el malestar de los ciudadanos aumenta, ante la incertidumbre de cuándo se volverá a la normalidad. Entre tanto, en el municipio, reconocido como Monumento Nacional, proliferan los malos olores y los animales carroñeros.

Pese a que la Alcaldía de Girón solicitó a las cuatro empresas recolectoras reiniciar sus trabajos, ¿por qué no se ha podido superar esta situación?

De acuerdo con la Administración Local, dichas empresas sí reactivaron sus funciones y se lograron cargar 18 camiones. No obstante, por el momento no se les ha permitido el ingreso al relleno sanitario. Hasta que no se descarguen estos vehículos no hay forma de que avance la limpieza en los barrios.

En la tarde de este jueves, sectores como el Rincón de Girón siguen atiborrados de desechos. Vecinos del sector confirmaron que no han hecho la recolección desde el viernes pasado y por ahora desconocen cuándo van a pasar a retirar las basuras.