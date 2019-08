Con quema de llantas y otros materiales para alimentar el fuego, se realizó ayer en la mañana, sobre la vía Girón - Zapatoca, una jornada de protesta por parte de los residentes y conductores informales de Ciudadela Nuevo Girón.

Quienes habitan en este complejo habitacional, tal y como lo hicieron el jueves frente al Palacio Municipal, rechazan lo que consideran cobros injustificados en las facturas de los servicios públicos domiciliarios, cuya prestación evidencia serias falencias. A su turno, los informales se oponen a las actividades que las autoridades de tránsito llevan a cabo para controlar la ‘piratería’ en el municipio.

Juan Carlos Galvis Neira, uno de los representantes del gremio transportadores informales de esta localidad, sostuvo que los ánimos se alteraron porque el viernes, sobre las 6:00 de la mañana, “ya estaban por acá haciéndonos operativos contra el transporte informal, para sacarnos ‘comparendos’ y quitarnos los carros y las motos. Nosotros creemos que fue porque el jueves prestamos el servicio de transporte para bajar a la gente (desde Nuevo Girón) que iba a protestar frente a la Alcaldía”.

Según Galvis Neira y otros ciudadanos que se encontraban ayer en la zona de protesta, el transporte informal es el único que les ha dado soluciones en cuestiones de movilidad. Después de las 7:00 p.m., no hay rutas de buses; incluso, en ocasiones son ellos los que deben servir de ambulancia para trasladar a enfermos o heridos hasta el hospital.

Lea también: ¿Qué sucede con las tres Ptar construidas en Girón?

Diálogo

De acuerdo con información suministrada, la alteración del orden público en este sector, se mantuvo hasta pasadas las 10:00 a.m., cuando representantes de la Personería Municipal anunciaron la realización de una mesa de negociación para el próximo lunes 26 de agosto, a las 8:00 a.m. A esa hora se procedió con la apertura del corredor. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca apagaron el fuego y limpiaron el área intervenida, para evitar cualquier incidente.

Los motivos

Si bien no es frecuente este tipo de hechos en la ‘Villa de Los Caballeros’, ya son varias las protestas pacíficas que en las últimas semanas han protagonizado los residentes de Nuevo Girón, con el apoyo de la comunidad de otros barrios como Arenales y Villa del Sol. Ellos reiteran que no están de acuerdo con los valores que se ven reflejados en los recibidos ya que aumentaron hasta más del 100%.

Sin embargo, la falta de respuestas por parte de las entidades prestadoras del servicio, incluso del Gobierno Local, conllevó a que el jueves 22 de agosto, sobre las 7:00 a.m., se efectuará un plantón frente a la Alcaldía de Girón, con unas 90 personas, quienes utilizaron pancartas y arengas para recriminar las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo.

Según ellos, son tan altas que “tendremos que vender nuestras casas para pagarle a las empresas”.

Carlos Humberto Rojas, líder social y vocero de la comunidad, dijo que lo único que buscan son soluciones a las alzas tan exagerada en los recibos. “Nunca había sucedido algo así. Es casi el doble. Pero nos han ignorado y cuando fuimos a la Alcaldía nos cerraron la puerta y nadie salió”.

Temas a concertar

Rojas aseguró que este mes los recibos llegaron mucho más caros, que los anteriores y temas que los valores se sigan incrementando sin control. Por ejemplo, “nos están cobrando el alcantarillado y no han hecho ni siquiera limpieza del sistema y la Ptar (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) no la han intervenido, persisten los malos olores; entonces no lo deberían cobrar hasta que el servicio esté garantizado. Realmente, estamos en un abandono total, pero nos cobran como si fuéramos de estrato alto”.

Otro de los temas sobre la mesa es el cobro por el servicio de aseo. Rojas señaló que “se inició con $9.000 y ahora la tarifa alcanza los $17.000. Tenemos una abuelita en el sector que paga $8.000 por agua y $17.000 de aseo. Yo pagaba el recibo por máximo $90.000 y ahora me llega por $167.000”.

¿Qué va a pasar?

Aunque no fue posible establecer respuesta de la Alcaldía de Girón, Vanguardia pudo conocer que la mesa de concertación que será liderada por la Personería Municipal, la próxima semana, contará con la participación de la Clínica Girón, Secretaría de Salud, Secretaría de Tránsito, Girón ESP, Ruitoque ESP, Policía, Seguridad y Gestión del Riesgo, así como representantes de la comunidad afectada.

Por otra parte, las autoridades indicaron que no es posible “negociar” los operativos contra la ‘piratería’. Es un requerimiento de ley, de obligatorio cumplimiento.

DATO: Unas 120 familias que residen en Ciudadela Nuevo Girón estarían viviendo del transporte informal.

-2.190 familias aproximadamente viven en Ciudadela Nuevo Girón, que son viviendas de interés social que el Gobierno Nacional le dio a la víctimas de la ola invernal de 2005, así como a población vulnerables y víctimas del conflicto.