Con piedras, palos y alambres, cerca de 150 personas se mantuvieron desde el pasado miércoles hasta pasadas las 10:00 p.m. de anoche (jueves) en la vía de ingreso hacia la cárcel de Palogordo para pedir que no se siga contaminando el afluente del que se abastecen para regar sus cultivos.

Según la comunidad, la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) del centro penitenciario no da a basto y funciona a medias, con lo que el daño ambiental a la quebrada es irreversible. Sin embargo, el pasado jueves se llegó a un acuerdo para tratar de mitigar la afectación ambiental.

Frente a este tema, el alcalde de Girón, Carlos Román, afirmó que “es una problemática que no da más espera. Son 11 años desde que esta Ptar ha dejado de funcionar o tal vez nunca ha funcionado en las condiciones aptas. La quebrada El Palmar, que está siendo contaminada, surte de agua a los cultivos de los habitantes de la zona y además desemboca en el río de Oro”.

El mandatario de los gironeses aseveró que “aquí debe primar el bien común sobre el particular. Una entidad no puede estar por encima de los intereses de la comunidad. La gente merece respeto. Los que nos llevan la comida son ellos (campesinos) y esto no puede seguir pasando”.

Se lograron acuerdos