TESTIMONIO

“Yo vivo de las ventas ambulantes porque la pandemia me empujó a este oficio. Si antes de este virus no había empleo, menos ahora”, dijo Aníbal García, un vendedor informal del Centro de Bucaramanga.

“La situación está complicada y uno tiene que llevar la comida a la casa. Es muy fácil que la gente diga que me ponga a hacer otra cosa, pero no hay empleo ni otra forma de conseguir dinero por la vía legal”, agregó.

Según explicó, “yo trabajaba como mensajero, pero me despidieron. Luego de eso me puse a hacer transporte ‘pirata’, pero con tantos operativos el tema se me complicó. Por eso hoy vendo en la calle tapabocas, caramelos y todo lo que pueda conseguir con los plantes que me hago. Soy padre de dos niños y no me puedo dar el lujo de no trabajar”, aseguró.