Quienes en algún momento hemos decidido ser ‘deportistas amateur’ y en uno de esos recorridos hemos subido la famosa ‘Antena’ de la UDES, sabemos que no es nada fácil llegar a la cumbre, e incluso, muchos fallamos en el intento. Sin embargo, la voluntad inquebrantable de Mario Posada Rangel logró que este deportista subiera 84 veces a la cima durante cuatro días.

“A nivel mundial hay una organización que creó el desafío Everesting Challenge que consiste en alcanzar la altura del Monte Everest que son 8.848 metros en una colina de menor desnivel positivo, pero en repeticiones hasta alcanzar la altura del Everest. Para un Everest, haciendo las mediciones con esta colina de La Antena debía subir 42 veces, pero quise ir un poquito más allá y quise desafiarme y retarme a hacer dos Everesting, primero porque sé que en Suramérica no hay nadie que lo haya hecho y vi la oportunidad de retarme, pero el principal objetivo no es a título personal, es en realidad inspirar a las personas a soñar en grande, a intentarlo, a seguir sus objetivos y a luchar para realizar los sueños”, explicó Posada Rangel.

Para él, “la meta no está en superar a los demás sino en superarnos a nosotros mismos, superar nuestros miedos, nuestras inseguridades y ahí es donde encontraremos el verdadero significado del éxito”.

Esta modalidad deportiva se llama “Atletismo de montaña” que consiste en carreras a pie sobre entornos naturales, y la disciplina precisa de Mario es la ultradistancia, en la que debe cumplir con el requerimiento de mínimo recorrer 50 kilómetros.

“Yo a lo largo de mi trayectoria en el deporte posiblemente me podría llamar un atleta profesional, pero prefiero más que se me conozca como un amateur porque en verdad me apasiona lo que hago y soy un amante de mi disciplina. Por esto, fundamos un grupo que se llama Ultrarunners Squad, pero en verdad somos una familia, que tiene como principal objetivo el servir a los demás y la superación personal. Incentivamos a las personas para superar sus miedos, a creer en ellos mismos, aquí no hay límites mentales”, afirmó el deportista santandereano.

Apoyo incondicional

Desde que Mario inició su travesía el pasado viernes 18 de marzo a las 4:00 de la tarde y la terminó el martes 22 a las 8:50 de la noche, nunca estuvo solo. Amigos y familiares lo acompañaron de noche y de día en algunos de sus trayectos.

“Se turnaron para acompañarme en cada una de las subidas, algunos subieron 5, 6, 7 y hasta 10 veces la montaña para acompañarme, de hecho, uno de nuestros amigos, Ricardo Camacho, hizo un desafío Everesting, es decir que subió 42 veces ‘La Antena’ y esto fue muy motivador para mí. Definitivamente la parte emocional juega un papel fundamental en estos procesos deportivos y ellos fueron muchas veces mi motor”, afirmó Posada Rangel.

Además, para hacer honor a los miembros de su familia de Ultrarunners Squad y por supuesto, también a su familia de sangre, cada vez que Mario ‘coronaba’ una antena, escribía el nombre de alguna’ persona a quien dedicaba esa subida. Y la última subida, la número 84, en la que pidió hacerla absolutamente solo, el nombre que escribió y a quien se la dedicó fue a su madre, la misma que lo estaba esperando con los brazos abiertos y llena de emoción al ver a su hijo convertido en todo un ‘Superhumano’.

“Siempre desde la casa pensaba en cómo estaba, si estaba muy adolorido, pensaba en su salud, pero al verlo llegar, cumpliendo su sueño, su reto, fue muy emocionante, es un gran hombre, un gran deportista, pero lo mejor y lo más bonito que tiene es su corazón”, narró su mamá, María Magdalena Rangel.

¿Qué viene para Mario?

“Tengo muchas aventuras que pretendo realizar, las llamo así, ‘aventuras’ porque es hacer lo que me apasiona. Hay muchas cosas interesantes por hacer, siempre teniendo claro que no hay nada imposible en la vida, todo lo que la mente nos permita soñar, es posible realizar”, dijo el deportista.

Y aunque no le gusta hablar mucho sobre sus proyectos futuros, Mario se prepara para participar en dos próximas carreras, una en Perú y otra en la Ultra-Trail de Mont-Blanc que se realiza anualmente en los Alpes, atravesando Francia, Italia y Suiza, con una distancia de 171 kilómetros y un desnivel positivo de 10.000 metros, y la que se la considera la carrera a pie de trail running más prestigiosa del mundo.

Aunque la preparación física para estas carreras internacionales es extrema, también lo es la consecución de los recursos para asistir ya que él todo lo que ha tenido que realizar con recursos propios y sin patrocinadores.

Mario Posada se encuentra en Instagram como @ultramariorun y el grupo como @ultrarunners.squad.