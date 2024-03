Advierten riesgos en Edimar por inestabilidad de un talud

El Municipio realizó en la parte baja del barrio la construcción de un muro de contención, sin embargo la parte alta por donde pasará en planos una vía se ha socavado.

Habitantes de la parte alta del barrio Edimar esperan que se tomen medidas urgentes a fin de compactar el terreno y evitar que el talud siga desmoronándose, ya que a pocos metros existen algunas viviendas, entre ellas la de Óscar García, uno de los afectados. (Foto: Édgar Omar Bustos A./ VANGUARDIA LIBERAL)

Habitantes del barrio Edimar de la parte alta se mostraron ayer preocupados por la forma que en que se ejecutaron una obras de mitigación del riesgo que a su juicio favoreció a unos, pero afecta a otros.

Se trata de la construcción de un muro de contención hecho en la zona por la Secretaría de Infraestructura. Los habitantes señalaron ayer que si bien la obra ayuda a los residentes de la parte baja, “nosotros los que estamos arriba estamos en la zozobra porque la tierra sigue desmoronándose”.

Así lo aseguró Óscar García tras señalar que su vivienda, en la que reside con su esposa y cuatro pequeños, ahora está a pocos centímetros del barranco después de que ocurrieron los desprendimientos de tierra.

“Antes de que construyeran el muro, había un amplio terreno, incluso un camino, por donde a futuro va a pasar una vía como está en los planos del barrio ante Planeación, pero hace como cuatro meses cuando empezaron las obras, se hizo remoción de tierras en la base del talud con maquuinaria hidráulica y para nosotros esa vibración y socavación fue la que desestabilizó la parte alta y, por supuesto, con los aguaceros se fue abajo gran parte de esta tierra y alguna tubería de aguas negras y acueducto que pasa por allí para las casas de arriba”, dijo el afectado.

“Hemos solicitado que el contratista compacte la tierra y nos deje el talud como estaba y hasta el momento no hemos tenido respuesta y me preocupa que esto siga avanzando porque la tierra se sigue desmoronando con los aguaceros. Mi casa puede irse en cualquier momento , que Dios no lo quiera”, indicó.

García mencionó que su preocupación va de la mano con el sentir de otros habitantes, quienes también han manifestado su temor no solo por este caso, sino por la manera en que algunos propietarios de lotes más elevados están moviendo tierras desestabilizando los terrenos y tapando las áreas de otros lotes en la zona.

El afectado afirmó que cuenta con material probatorio en el que muestra el estado inicial del talud, y las afectaciones que ha tenido la tierra en los alrededores de su residencia.

William Blanco, miembro de la JAC del barrio, aprovechó este espacio para solicitar por parte de la Administración local una reunión concertada para dar a conocer la problemática que afronta el barrio no solo por las áreas de riesgo en el talud, sino igualmente “por la falta de vías de acceso al barrio y aclarar el caso de licencias en lotes de servidumbre”.

No es por causa de la obra : Municipio

Mientras ellos afirman que el talud se desestabilizó por las obras de remoción de tierras en la parte baja, el Municipio por el contrario afirma que el terreno ya tenía problemas de inestabilidad por las lluvias y que por ello se hizo la construcción del muro. Según explicó el secretario de Infraestructura Erik Ulloque, “realmente el deslizamiento de tierra en esa zona ya venía presentándose, luego no podemos afirmar que por las obras se desestabilizó el talud. La Administración, en vista de esos deslizamientos, desarrolló la construcción del muro por el orden de los 100 millones de pesos, un muro de 40 metros de longitud por tres de altura para proteger esa zona. Actualmente al contratista le falta compactar la parte superior y esperamos que lo haga”, un equipo de topógrafos irá a la zona.