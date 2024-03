Cuestionan la excesiva señalización en la sexta

La distancia de una a otra señal debe superar las 30 metros según la norma nacional que, al parecer, se incumple.

La instalación de estas señales de tránsito sobre un tramo del andén de la carrera sexta frentre a Hogares Claret ocasionó una reacción de los peatones, ya que obstruye el paso y causa riesgos. (Foto: Édgar Omar Bustos A./VANGUARDIA LIBERAL )

Compartir

La instalación de estas señales de tránsito sobre un tramo del andén de la carrera sexta frentre a Hogares Claret ocasionó una reacción de los peatones, ya que obstruye el paso y causa riesgos. (Foto: Édgar Omar Bustos A./VANGUARDIA LIBERAL )

La comunidad de Piedecuesta y veedores han cuestionado la manera como la Secretaría de Tránsito y Movilidad instaló cinco señales verticales, en un pequeño tramo del andén de la carrera 6 con calle 7, lo que causa contaminación visual e invasión del espacio público.

La situación, según explicó el veedor Néstor Tapias, es preocupante toda vez que, si bien la intención de informar a los conductores es positiva, fue contraproducente a la vez, debido a que los peatones son los más afectados, ya que algunos desprevenidos podrían estrellarse con ellas.

Así las cosas, podría decirse que los accidentes o riesgos de golpes se trasladaron paradójicamente de la vía al andén, por lo que la ciudadanía solicita a las autoridades competentes una alternativa distinta a la ya instalada.

Según la norma nacional de tránsito, este tipo de trabajos deben estar apoyados en estudios hechos por profesionales con experiencia en el campo de la Ingeniería de Tránsito.

Sin embargo, todo parece indicar lo contrario, ya que “no se tuvo en cuenta el número excesivo de señales preventivas y reglamentarias en un espacio corto, esto stá ocasionando contaminación visual y la pérdida de efectividad de las mismas”, agregó el veedor.

Tapias consideró que “los hierros que sostienen estas señales “deben ser abolidos porque no llenan los requisitos de ley. No pueden ser metálicos, ni cortantes, mal ubicados, no visibles ya que no tienen el color adecuado para que sean observados es una trampa mortal para todos los que transiten por los andenes”.

Uno de los ciudadanos que pasaba por el sector, y que solicitó reserva de su identidad precisó que “la idea de instalar los semáforos es buena pero no se a quién se le ocurrió instalar cinco señales seguidas y además de varias categorías, pues hay informativas, preventivas y reglamentarias en menos de una cuadra lo cual es ilógico”.

La situación fue puesta en conocimiento de la Personería Municipal, la misma STM, y Gobierno.

Harán inspección ocular

Ante esta situación la secretaria de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta, Edith Aparicio, indicó que efectivamente se hizo un trabajo de señalización en la carrera sexta entre calles 7 y 8, la cual hace parte de la señalización del proyecto de semaforización que adelanta dicha dependencia en convenio con Infraestructura.



Sin embargo, la funcionaria precisó que ante las quejas de la comunidad “se habló con el ingeniero que adelantó dichos trabajos y manifestó que están instaladas acorde a la normatividad no obstante programaremos una visita de inspección”.



Las autoridades de tránsito, en coordinación con las demás autoridades, fijarán la ubicación de las señales. Al cierre de esta edición no fue posible contactar al ingeniero que ejecutó la obra.