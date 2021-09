$!Denuncian invasión y destrucción de área protegida en Ruitoque, un bosque está en riesgo

No obstante, en los últimos meses se han reportado quema y tala de árboles, así como el ingreso de maquinaria pesada para transportar materiales. Desde una fotografía aérea se observa que una parte fue loteada, tras arrasar con árboles nativos. La afectación podría ser cercana a una hectárea y no se descarta que haya daño en fuentes hídricas y en la fauna silvestre.

Tentáculos de corrupción

Valentín Ariza González, presidente del Consejo de Planeación de Piedecuesta, asegura que ha investigado el caso desde el año 2016. "Durante la administración del alcalde Danny Ramírez di a conocer lo que sucedía. Me comunique con el Alcalde, su Secretario del Interior, la Inspección de Control Urbano y el entonces Personero, que no me quiso recibir la documentación. Tenemos escrituras y documentos que demuestran que el predio es público".

Ariza señala que en ninguno de estos entes fue atendida la solicitud. "Me trataron de mentiroso y embustero. Estos funcionarios al parecer ya fueron tocados por los pulpos del dinero. La única persona que hizo algo fue la entonces la Inspectora Tercera de Control Urbano de Piedecuesta, la abogada Natalia Rojas Mayor, a quien el alcalde Danny Ramírez apartó de su cargo. Al parecer ella recibió retaliaciones de la administración".

Ante esta actuación, Ariza González afirma que al parecer habría intereses económicos que estaban entorpeciendo la reclamación del bien inmueble. "Entre comillas debería ser un área de protección, pero la presunción que yo tengo es que privados quieren parcelar. Allá han llevado gente, entre ellos un familiar mío, para ver si estaba interesado en una parcelita", advierte.

El presidente del Consejo Municipal de Planeación de Piedecuesta relató que hace unos cuatro años "me hicieron una reunión clandestina a la que asistieron una arquitecta y un supuesto funcionario del Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). Me ofrecieron plata. Yo les dije que no la recibía, porque lo que trato de hacer es recuperar un predio público del Municipio. No me presto para ese tipo de negocios. He recibido amenazas por no recibir coimas".

El hombre afirma que la última amenaza que recibió fue hace un mes y medio. "Me llamaron y dijeron que no me pusiera a reclamar lo que no tenía que reclamar, porque la vida valía mucho. Yo no he puesto el denuncio, porque no tengo las garantías de que el municipio me apoye en el proceso".

La semana pasada, el director del Área Metropolitana de Bucaramanga, Álvaro Pinto Serrano, envió un oficio en el que solicita al alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal Jaimes, que "realice la revisión de los lotes entregados en Cesión por Urbanas al Fondo de Inmuebles Urbanos-Jurisdicción de Piedecuesta, ya que según fotos tomadas desde el aire se percibe la grave invasión que particulares están realizando en estos momentos".