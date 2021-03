Después de 43 años, dos hermanos santandereanos se reencuentran gracias a las redes sociales

La puerta que hace 43 años se abrió para Horacio Moreno Rueda con destino a Cúcuta, quien perseguía nuevas oportunidades, terminó cerrando la posibilidad de que sus padres y hermanos compartieran gran parte de su vida con él.

En su afán de tener estabilidad económica perdió contacto con los suyos, quienes por años se quedaron esperándolo en Zapatoca, Santander.

Lea también: Convocan a velatón ‘en busca de la verdad’ sobre muerte de médica en Bucaramanga.

Según relata Dora Moreno Rueda, la menor de 14 hijos, su hermano Horacio estuvo un tiempo en Cúcuta y Venezuela. Meses después regresó a la casa de visita pero se volvió a ir y desde entonces le perdieron el rastro.

“Cuando crecí y entendí la situación empecé a buscarlo. Recuerdo que me comuniqué con la Sijin y hasta con Presidencia, pues lo dábamos por desaparecido, nunca pasó nada. Mis papás hacían oración todos los días para que apareciera. Fallecieron sin volverlo a ver”, relató Dora.

Además: Mujer de 106 años fue la primera persona mayor en vacunarse en Bucaramanga.

Era tanto el desespero de sus familiares que acudieron a donde un brujo en busca de respuestas. Cada nuevo día agudizaba más el dolor que sentían sus padres por no saber nada de su hijo.

“Mis papás sufrieron mucho y verlos así hizo que muchos de mis hermanos se rehusaran a la búsqueda. Por ello preferimos darlo por muerto, pues un hijo que esté vivo no le hace esto a sus papás”, menciona Dora.

Pese a ello, Horacio apareció. El 27 de mayo de 2019 pudo volver a hablar con su hermana.

El reencuentro

Según Dora, el acercamiento con su familiar se dio a través de Facebook. El hijo de Horacio se puso en la tarea de contactar a su padre con sus raíces.

“Con mi nombre me buscó por internet y me escribió un mensaje pero no lo leí. A raíz de eso decidió buscar a uno de mis hijos, empezaron a hablar y luego de un tiempo confirmaron que eran familia. Verlo en fotos es como ver a mi papá, ahí confirmé que era Horacio”, dijo Dora.

Inicialmente el reencuentro fue por teléfono y después por videollamada. Por la pandemia del Covid-19 y por otras circunstancias no han podido verse personalmente.

“Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él lo llamo. Siento alegría pero al tiempo guardo un poquito de dolor. La alegría es grande y supera todo pero queda la duda de por qué esperó tanto tiempo para buscarnos sin importarle el sufrimiento de mis papás”, reconoce Dora.

Hoy Horacio tiene 70 años y Dora 52. De 14 hermanos solo quedan 8, quienes esperan con ansias poder darse el abrazo del reencuentro muy pronto.