“Yo estaba con mi amigo José Manuel Camacho cuando un conocido de la Policía me informó sobre la tragedia. Entonces vi el video del niño Dylan saliendo en medio del lodo y me partió el corazón. Yo tengo un hijo de dos años y eso fue lo que me motivó a generar acciones para poder apoyar a todas esas personas”, aseguró Nick Castro, representante de la empresa HSS Engineering en Bucaramanga.

De esta manera, Castro junto a José Camacho, emprendieron una campaña inmediata en redes sociales para que sus amigos empresarios y seguidores se acercaran a donar recursos a los lugares afectados.