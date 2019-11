En Piedecuesta, madre pide a Coomeva autorizar atención domiciliaria para su hijo de cuatro años

En un constante ‘vaivén’ se ha convertido la vida de Danna Lizbeth Jímenez quien todos los días debe trasladarse desde Piedecuesta hasta la Clínica San Luis en Bucaramanga, con su hijo, para que sea hospitalizado. Ante la falta de un tratamiento médico oportuno, la mujer denuncia que su hijo ha contraído varias infecciones por bacterias.

El pequeño Juan Pablo fue prematuro, nació a las 34 semanas de gestación, y desde ese momento desarrolló problemas pulmonares y reflujo gastroesofágico. Según su madre, las afecciones provocaron el desarrollo de una neumonía conatal y hongos en el esófago que le dificultan la ingesta de alimentos.

“En el 2017 mi hijo estuvo hospitalizado en la Clínica San Luis de Bucaramanga donde le diagnosticaron su enfermedad. Desde entonces, ha pasado por seis cirugías y ahora solo se alimenta por medio de un catéter por el que recibe 37 centímetros de una leche especial cada tres horas, hasta las cinco de la tarde”, explicó la progenitora.

La piedecuestana manifiesta que a mediados de noviembre del año pasado, al niño se le autorizó un plan médico domiciliario para garantizarle su calidad de vida. Sin embargo, expresa que hasta la fecha la Eps Coomeva solo ha puesto trabas para autorizarle dicho tratamiento.

“A Juan Pablo le remitieron enfermería las 24 horas, para estar conectado y recibir el alimento que necesita para estar vivo, pero luego resultaron con que nos enviarían una ambulancia para llevarlo todas las mañanas. Esa ‘trasteadera’ es lo que tiene a mi hijo así, lo ideal es que él esté en la casa pero para Coomeva parece que eso es imposible”, sostuvo la mujer.

Agrega que tampoco le han suministrado los medicamentos al niño por lo que ha sufrido varias recaídas. “Se le han abierto las heridas y ha contraído hongos. He insistido hasta el cansancio pero la única respuesta que me da la Eps es que están gestionando, no sé hasta cuándo tengo que esperar para que le autoricen a mi hijo un tratamiento digno”, expresó Danna Lizbeth.

¿Qué dice Coomeva?

Por medio de un comunicado, la Eps Coomeva informó que respecto al caso de Juan Pablo Gamboa Jímenez, se “encuentran realizando las gestiones administrativas pertinentes con las IPS que garanticen los servicios que su patología requiere”, se lee en el documento.