En Piedecuesta, paciente con falla renal denuncia negligencia por parte de su EPS

Fernando Díaz, de 37 años, es un hombre que sufre de deficiencia renal desde el 2014. Desde hace dos años, aseguró, se encuentra en una lucha contra Saludvida, empresa encargada de prestarle el servicio de salud, pues afirma que no se le ha prestado un servicio integral al no proporcionarles citas de control con especialistas y negarle la medicación requerida.

Del mismo modo, debido a que es un paciente trasplantado, debe tomar inmunosupresores, medicamentos que pueden llegar a producir efectos adversos. Por eso, quienes hagan uso de esta medicina, deben estar bajo estricto control médico por parte de especialistas. Sin embargo, según lo afirma Fernando, como su EPS no le autorizó los chequeos, desarrolló un problema de hidrocele, una especie de inflamación en su escroto.

“La última cita que tuve con un especialista fue el 6 de marzo. El médico al ver que ya venía desmejorando, me mandó a control urgente. Estamos en diciembre y no me han dado la cita. Desde mayo no tengo medicación completa. Duré junio, julio y agosto sin medicamentos. Ahora, con la liquidación de la EPS, ha sido peor.”, expresó Fernando.

Igualmente, por el nuevo problema que está presentando, solicitó una ecografía desde el 5 de noviembre, pero todavía no se la han autorizado. Ese mismo día también solicitó sus medicamentos, pero esto no ha tenido solución.

Según cuenta Fernando, ningún paciente de Saludvida en Bucaramanga está recibiendo medicamentos, pues la EPS no tiene convenio con ningún dispensario en la ciudad.

De esta manera, este hombre hace un llamado para que puedan proporcionarle un servicio integral de salud, pues teme que vuelva a recaer por falta de medicación y controles médicos.

Vanguardia se intentó comunicar con la EPS Saludvida, quienes dijeron se iban a pronunciar sobre el caso de Fernando, pero hasta el momento no hubo respuesta.