Paranormal: Los relatos de un vidente que dice haber visto la muerte

Todo empezó cuando tenía13. Asegura que en un sueño se le manifestó la Virgen María y un ángel de luz. “Tuve una visión en la que un ser de luz me mostraba a mí mismo haciendo imposición de manos sobre personas enfermas. Lo describo como un ángel y junto a él estaba mi madre María. El ángel me decía que llevara el nombre de Jesús y la santísima virgen a todas partes”.

Describe su don como algo natural, perfecto y único, “es una necesidad por la oración, la voluntad de querer ayudar a las personas oprimidas, tristes y enfermas”

Su gasolina es la oración constante, su motor Dios y el camino, la fe. De pequeño percibía las energías de las personas, tenía visiones y en sueños veía y sentía la presencia de la virgen María.

Miguel vive la vida como una persona normal, tiene amigos, ríe, llora y siente. Hoy le cuenta a Vanguardia un poco de su historia, su postura frente al mal y cómo combatirlo.

¿Cómo puede definir su don?

No sé cómo definirlo. No tengo palabras, solo sé que a través de la oración hay un intercambio y manejo de energía que no todo el mundo tiene.

Puedo percibir cosas que son muy propias de las personas, estas se me presentan por medio de visiones, futuros acontecimientos que le pueden pasar a la persona con la que estoy hablando.

Solo les advierto para que estén prevenidas ante esas situaciones negativas, como problemas de salud, problemas de posesiones o hechicería.

Las posesiones demoniacas se han incrementado y los casos de hechicería son más comunes de lo normal. Todo esto lo combato a través de la fe, bajo la gracia de Dios.

¿Qué clases de personas son las que más solicitan su ayuda?

El público que viene por oración es variado. Pero lo más preocupante es la cantidad de padres de familia que piden por sus hijos adolescentes, esta población está muy alejada de Dios y son los más propensos de ser víctimas del maligno.

En general ayudo a niños, jóvenes y adultos.

¿Cómo adquirió la gracia para que las personas llegaran a usted?

A medida que fui prediciendo las cosas a las personas que me consultaban, ellas mismas fueron las encargadas de difundir el mensaje y las obras que Dios hacia a través de mí.

Hoy día son muchas las personas que vienen a mí a que les brinde un consejo, ore por ellos y sus familiares.

¿Qué hace un vidente para protegerse del maligno y preservar la fe?

Ir a la santa eucarística, recibir el cuerpo de cristo y hacer constantemente el rosario a la Santísima Virgen. El santo rosario es un arma poderosa para derribar y alejar el mal, es un escudo, es medicina para el alma, es comunicación directa con Dios.

Es necesario conservarse, en este medio me he encontrado de todo que de alguna manera me afecta.

Tener presente que entre más nos entreguemos a la oración, los ataques del demonio serán más fuertes y si eso pasa no teman, eso significa que van por buen camino.

Miguel Ángel ¿Cómo sabe que una persona esta poseída o es víctima de hechicería?

Es un tema muy delicado, los síntomas tienden a confundirse con problemas de salud mental.

Una de las señales de posesión demoniaca es: Odio y repudio a la oración y a las imágenes sagradas, reacción a los sacramentales (agua bendita, aceite y sal exorcizada), cambios en su forma de actuar, agresividad, irritabilidad, insomnio, conversaciones incoherentes, alucinaciones, entre otras. También están los cambios físicos como la pérdida de peso, la caída de cabello, la falta de apetito, en fin.

Son casos que hay que mirar con lupa debido a que se confunden con las enfermedades mentales.

En el caso de hechicería, que es lo que abunda en estos tiempos, afecta por lo general tres partes del cuerpo: La cabeza, el estómago y los genitales. Los posibles síntomas son punzadas en la cabeza, en el cuerpo, opresión en el pecho, picazón y ardor en los genitales, dolores estomacales, cansancio, desespero, delirio de persecución y en el peor de los casos ganas de quitarse la vida.

Las víctimas adquieren enfermedades que no son visibles para la ciencia, muchos mueren y no sabe la causa real. La brujería también toca los bienes materiales, se daña todo, los negocios no funcionan y así poco a poco te va destruyendo.

¿Cuál ha sido el caso más fuerte que usted ha tenido en el transcurso de estos años?

Han sido muchos (risas). En lo personal tuve la visión de predecir la muerte de mi padre pero hubo uno en especial de tres jóvenes.

Ocurrió un sábado, sentí la necesidad de ir a misa y recibir la comunión, era una sensación casi anormal. Al salir de la eucaristía recibí una llamada de mi hermano diciéndome que había más de cuarenta personas en mi casa y cuando llegué se me acercó una madre preocupada pidiendo ayuda.

Eran tres menores de edad, dos varones y una niña. Al verme se desmayaron, fue allí cuando la familia me informa que eso sucedía cada vez que los llevaban a la iglesia, fuera de manera individual o colectiva.

Empecé a orar por ellos y evidentemente había posesión. Iniciaron los gritos, los insultos hacia Dios y hacia a mí...

Sus voces cambiaron, decían cosas incoherentes, adquirieron una fuerza extraordinaria, la mirada de los jóvenes estaba dilatada.

Para que tenga una idea, es ver una película de posesión y sin exagerar lo que se ve en la pantalla no es nada comparado con la realidad. En fin tuve que pedir a los presentes que oraran conmigo y a través de la gracia de Dios se pudo realizar la liberación.

¿Qué recomienda para que las personas no sean víctimas de espíritus malignos?

Evitar las películas de terror, ellas de alguna manera abren portales.

No inmiscuirse en cosas que sean mayores a sus fuerzas. Nada de juegos satánicos, cero lecturas de magia e invocación de espíritus, el estar renegando, maldiciendo y odiando.

Si nos metemos mucho en el cuento de saber cosas ocultas, le estamos dando cabida al diablo para que entre en nuestras vidas. Es mejor estar alejados de estos temas.

¿Qué piensas de la fiesta de Halloween?

Esta fecha es pesada para todos los seres humanos. Hay incremento de rituales satánicos, desaparición de niños, de animales y en especial de gatos. Solo digo y pido que tengan cuidado, los disfrazases aunque se vean inofensivo tiene mucho significado en el mundo espiritual.

Es el mes en el que más debemos orar, octubre es declarado el mes del santo rosario, ya sabrán las razones.

Si bien Miguel asegura tener todos estos dones, hay quienes no creen en este tipo de ‘poderes’ sobrenaturales.