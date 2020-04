Desaparecieron los cánticos, las alabanzas, la alegría. No se silenció a la gente con el sonido de la tradicional matraca de madera porque no hubo gente. Las calles estuvieron vacías. Los días pasaron iguales, como han sido todos desde que inició la cuarentena. Aunque para muchos no era una semana como cualquiera, fue una Semana Santa desde casa.

El olor a incienso desapareció. La típica marea verde, conformada por palmas y ramas que eran sacudidas al unísono por cientos de personas para enaltecer la entrada triunfante de un rey, tampoco se presentó. No hubo marcha, ninguna cofradía hizo presencia. Las bandas de las instituciones se quedaron sin sonar, las calles no retumbaron al ritmo de la música.

De la cuaresma a la cuarentena

Pese a que es un estado laico, Colombia es, por tradición, un país creyente. Basta con observar nuestros días festivos, donde la mayoría hacen alusión a alguna celebración religiosa. Por otro lado, según un informe revelado por el Vaticano en 2017, nuestra nación es la séptima en el mundo con mayor número de bautizados en la religión católica, con un total de 45,3 millones.

Esta es una de las razones por las que la Semana Santa es tan importante en nuestro país. Estas fechas mueven no solo la fibra de las personas, pues los sitúa en un estado de reflexión y cambio, sino que también mueve la economía misma con el llamado ‘turismo religioso’, que se presenta sobre todo en algunos pueblos, pues son estos lugares en donde realmente se vive esta solemnidad, la cual atrae a cientos de personas, y que, a su vez, se convierte en la oportunidad para que otros puedan ‘rebúscarselas’.

Tal cual lo hacía Yeraldine Hernández, quien por diez años se ha dedicado al comercio informal porque no ha contado con la posibilidad de tener un empleo estable, ya que debe estar pendiente de su hijo, quien tiene un problema en los pulmones.

Vive del día a día, con su venta de mangos ha podido sacar adelante su familia, pero cuenta que la Semana Santa era la época perfecta para incrementar sus ventas.

“Siempre es bastante la afectación porque yo me sacaba como casi un millón no más en los tres días. Ahorita me toca esperar y pedirle a Dios”, dice Yeraldine.

Aunque no puede salir a trabajar, lo bueno, según cuenta ella misma, es que por fin pudo escuchar las misas, así lo hubiera hecho por televisión. No obstante, como Yeraldine, son miles las familias que esta Semana Santa no pudieron tener un ingreso extra, debido al confinamiento. Nadie salió, nadie vino. Esta vez, todo fue diferente.

Y sí, el 2020 será recordado como el año en el que el mundo se detuvo, y la fiesta religiosa más importante de la iglesia católica, no logró evitarlo.

Para el padre Gustavo Méndez, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, capellán del Monasterio de las Hermanas Clarisas, y quien ha vivido toda su vida en Piedecuesta, uno de los municipios de Colombia en donde con mayor fervor se espera la Semana Santa, incluso desde antes del Miércoles de Ceniza, que marca el comienzo de la cuaremas hasta el Jueves Santo, es imposible negar que en estos tiempos de cuarentena los ‘garroteros’ vivieron un momento de tristeza o frustración por no poder participar de las célebres procesiones y viacrucis. Sin embargo, fue una oportunidad única para que, desde sus hogares, la gente realizara estos actos litúrgicos con su familia y se convirtieran en una reflexión para valorar la vida.