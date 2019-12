En días pasados la queja fue contra la inundación de la vía aledaña que aún está sin pavimentar. Sin embargo, las denuncias ahora fueron contra los incumplimientos que, según ellos, les ha manifestado la constructora Alfredo Amaya H CIA Ltda.

Uno de los vecinos afirmó que construyen dos conjuntos más aparte de los que ya estaban (Matecaña, Trapiche, La Molienda y Cerro de la Cantera) y por lo tanto, los parqueaderos no son suficientes para todos. “No han construido la piscina y la vía está vuelta nada. Las fachadas de los apartamentos se llenan de tierra, no hay pavimentación y aunque la Alcaldía de Piedecuesta empezó desde agosto el proceso de pavimentación y alcantarillado, no han terminado. Además, también exige la adecuación de zonas para mascotas y áreas comunes correspondientes al conjunto”, manifestó el afectado.

“Llevo dos años viviendo en la Molienda y no puedo creer que dejen un parqueadero de motos para 4 conjuntos. Ellos nos tratan como fastidiosos pero estamos pidiendo algo que nos prometieron. La verdad las manifestaciones de inconformismo van a seguir porque estamos cansados de vivir en esas condiciones”, mencionó otro habitante del conjunto residencial.

Por otra parte, Natalia Acevedo, directora administrativa y operativa de la constructora, indicó que para aclarar el incumplimiento tendrían que revisar primero la promesa de compraventa y de ese modo no hay manera para infringir lo pactado. Además, la constructora es supervisada por la Superintendencia de Supersociedades,el Ministerio de Vivienda y las entidades de créditos hipotecarios.

“El uso de parqueadero sí depende de la misma administración que ellos eligen. En este momento estamos en desarrollo y tenemos aún más parqueaderos que los obligados por ley que son 16 de visitantes por cada conjunto y ahora estamos dejando muchos más”, afirmó Acevedo.

También señaló que cada conjunto debe tener parqueadero y lo tendrá, pero respecto a la pavimentación de la vía ellos no tienen ninguna responsabilidad. La Alcaldía es quien debe tomar medidas debido a que es un bien público. Sin embargo, ellos hicieron varias solicitudes y pasaron una tutela demandando la presencia de la Secretaría de Infraestructura para llegar a un acuerdo, de esta manera, podrían evitar que el problema siguiera afectando su nombre y comunidad.

Natalia Acevedo manifiesta que como constructora están en la obligación de pagar impuestos, por los cuales aporta más de 30 mil millones al municipio y cada cliente deja alrededor de 500 mil mensuales de predial. “Hasta hoy no sabemos dónde está el dinero pero con eso debería pagarse las pavimentación”.

La comunidad le exige a la alcaldía y a la constructora aclarar los asuntos expuestos en esta denuncia y además el asesoramiento de parte de profesionales para hacer cumplir sus derechos como ciudadanos.