De acuerdo con la usuaria de Twitter @AmeEscandón, el uso inadecuado que se le está dando a uno de los tramos de la ciclorruta, que aún no se ha entregado, ya se puede observar en la ciudad, pues son varios los motociclistas que usan esta vía como parqueadero de sus vehículos.

Por su parte, Juan Pablo Ruíz, director de Tránsito de Bucaramanga, aseguró que desde esta institución se adelantan operativos para sancionar a todos los infractores que siguen sin respetar las normas.

“Mientras que no haya cultura ciudadana, nos toca estar todo el día imponiendo comparendos a lo largo y ancho de la ciudad. Esto no se presenta solo con las ciclorrutas, desafortunadamente, la incultura del ciudadano de Bucaramanga es muy alta. La gente no utiliza parqueadero”, señaló el funcionario.

Tenga en cuenta que de ser sorprendido cometiendo este tipo de infracciones, podrá ser sancionado con el comparendo C02, con el que tendrá que pagar una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes.

Por otro lado, el funcionario mencionó que debido a la falta de cultura ciudadanos, los llamados ‘patios’ se encuentran ‘saturados’ por la cantidad de vehículos cuyos propietarios no cumplen con las normas.

Este proyecto vial, que busca facilitar la movilidad de aquellos que se transportan en bicicleta, tiene como fecha de entrega a diciembre de 2019, según la administración municipal. De igual forma, este trazado ha estado en el centro de la polémica, pues son muchos los ciudadanos que se han mostrado en desacuerdo con este diseño.