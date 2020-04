Pese a que funcionarios de la Nueva EPS aseguran haber empezado a implementar medidas para cumplir con la dispensación de medicamentos desde el inicio de la cuarentena obligatoria por el COVID-19, los usuarios de la prestadora de salud desmienten esto, mientras siguen sometidos a largas filas para poder reclamar sus medicinas.

Dicha situación se vive a diario en la sede de Éticos Cabecera, ubicada en la carrera 35ª, entre calles 48 y 46, a la que acuden usuarios a reclamar los medicamentos no POS (ahora capitación) y de alto costo, y que no son dispensados en las droguerías correspondientes al lugar de zonificación de los pacientes. A este lugar llegan personas del área metropolitana.

Y ayer, como ha venido siendo la constante, la larga fila iba más allá del parque ‘Guillermo Sorzano’, más conocido como San Pío, la cual fluía lentamente hacia las instalaciones del dispensario.

Según Javier Canal Quijano, gerente regional de la Nueva EPS, “desde la imposición de la cuarentena el 24 de marzo empezamos a implementar la dispensación domiciliaria y en un inicio alcanzamos unas 350 dispensaciones diarias y en este momento estamos por el orden de las 600 entregas diarias”.

Pero la versión de los usuarios contradice lo dicho por el Gerente de la Nueva EPS. Blanca Fanny Rodríguez, quien estaba en la larga fila, aseguró: “Vine hace 15 días y me dieron tres números telefónicos para escribir por Whatsapp para que enviaran la medicina, pero no ha pasado nada, he venido dos veces más y me dicen que mis fórmulas presentan inconsistencias, y llevo reclamando esta medicina desde hace ocho años y no entiendo qué pasa. Los medicamentos son para mi mamá, una señora de 95 años”.

Patricia Cañas, otra usuaria, señaló: “Piden que dejemos nuestros datos, dirección y teléfonos para enviar los medicamentos, pero no hacen llegar nada y tiene uno que venir otra vez a hacer la fila para que ver si se los entregan o no”.

Reinaldo Gutiérrez, apuntó: “Ya nos han llamado tres veces a decirnos que los medicamentos van para allá, pero nunca llegan. Tengo dos fórmulas pendientes y vengo con la tercera y nada que entregan los medicamentos. Eso no es justo”.

Nelson Domínguez, otro ciudadano afectado con esta situación, aseveró: “Uno sale a la calle a exponerse para reclamar sus medicamentos, le toman los datos y le dicen que se los envían a la casa, pero no los mandan; entonces le toca a uno volver a venir y seguir en riesgo. La verdad es que estos son medicamentos para personas de 80, 90 y 95 años, todas ellas necesitan realmente sus medicamentos.

Justificaciones

En cuanto a las largas filas, Canal aseveró que “en virtud de las mismas medidas decretadas por el Gobierno ante el distanciamiento social y en procura de salvaguardar la salud de usuarios y funcionarios, no se pueden permitir aglomeraciones al interior de la sala, y se contrató por parte de Éticos una empresa de seguridad privada para controlar y dar seguridad a los usuarios y dar cumplimiento a las normas”.

Además, según el funcionario, por orden de la Secretaría de Salud Municipal se tuvo que pasar de 9 a 5 personas en la atención de la sede de Éticos Cabecera, para guardar las normas de distanciamiento y seguridad, lo cual ha ocasionado que no se pueda atender a la misma cantidad de gente.

Por su parte Carlos Visbal, representante de Éticos, ratificó lo dicho por Javier Canal, y añadió “que se cuenta con una flota de 20 mensajeros, los cuales han sido capacitados para hacer las entregas, pues este es un tema delicado y se debe cumplir con unos protocolos específicos”.

Los usuarios de la Nueva EPS esperan que esto mejore y se respete la dignidad de los pacientes.