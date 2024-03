Más que mirar en concreto el caso en el que un juez de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad firmado por la Fiscalía, “se amerita una reflexión colectiva a nivel país”.

"Estamos abriendo una carrera de impunidad”: Contralora General (Foto: Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL)

Así lo hizo saber la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, al conocer el beneficio que cobija a Héctor Mauricio Durán y John Lamus, señalados de efectuar los recobros entre las EPS y el Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga), y que provocará la suspensión de la acción penal en contra de estas dos personas, quienes eran investigados por los delitos de prevaricato por acción, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y cohecho.



Morelli precisó que “amerita una reflexión porque estamos sustituyendo posiblemente las pruebas técnicas por declaraciones que de todas maneras están sometidas al arbitrio, informaciones que pueden ser seleccionadas según su conveniencia por quien las otorga, que en este caso es el imputado, este no es el primer caso, pero me parece que estamos abriendo una carrera de impunidad en la negociación de ciertos principios y es muy malsano para el país.



De otra parte, Morelli Rico anotó que toca ver el acervo probatorio con que cuenta la Fiscalía.



“Lo que digo es que tengo plena conciencia de que la Fiscalía al iniciar esta investigación obtuvo las bases completas de datos del Fosyga y del Ministerio de Salud, entre otras, con particular sigilo impidiendo que por ejemplo también la Contraloría tuviera acceso a las mismas, y en esa medida yo diría que tratándose de flujo de recursos muy probablemente se encontraría con antelación para adecuar decisiones en el sentido de absolver o condenar”.