El senador conservador Roberto Gerlein Echavarría se ratificó en su postura acerca del matrimonio gay y dijo que no piensa ofrecer disculpas a la comunidad Lgbti

"Ser gay es un problema genético": Roberto Gerlein

Tras ser abordado por periodistas en los pasillos del Congreso de la República para conocer su opinión sobre la polémica que generó sus palabras cuando dijo que el sexo entre hombres es “sucio, repugnante y excremental”, Gerlein no sólo se ratificó sino que advirtió que se trata de “un problema genético”.



“Expliqué claramente (en el debate sobre el matrimonio gay) que en mi criterio el problema de ser gay es un problema genético que no se adquiría sino que se nacía con él, y que por infortunio tampoco se borraba”.



Y agregó: “no tengo ningún ánimo contradictorio con la persona que es gay, pero eso no significa que tenga que estar de acuerdo con todos los actos de una persona gay”.



Según el controvertido parlamentario costeño, “mis palabras son demasiado descriptivas, pero sólo se trata de eso. Me han armado un debate político cuando solo debieron armarme un debate léxico-gráfico” pues dijo que “solo he repudiado una conducta que repudia mucho más de la mitad de los colombianos”.



Gerlein se mostró sorprendido por el anuncio de la Alta Consejería de la Mujer que pidió investigarlo por supuesta discriminación, conducta que podría darle hasta tres años de prisión en caso de ser hallado culpable.



Al respecto aseguró que esa petición “no tiene antecedentes: sorprende que el Ejecutivo se le dé por demandar a alguien del Legislativo”.



‘Besatón’ frente al Capitolio

Por otra parte, la comunidad Lgbti de Bogotá prepara para este martes a las once d ela mañana una ‘besatón’ frente al Capitolio Nacional en rechazo a las declaraciones del senador Gerlein Echavarría.



La concejal Angélica Lozano, organizadora del evento, dijo que aspira a que cerca de un millar de personas se concentre en la Plaza de Bolívar, entre homosexuales y heterosexuales, “y que se besen, como una manera de hacer respetar los derechos civiles que nos hacen libres”.