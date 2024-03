Para Gómez es inconcebible que el Gobierno haya sometido a debate un Tratado que ya estaba establecido por Colombia y Nicaragua

“El Gobierno se acordó tarde de San Andrés”: Gustavo Gómez (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, reiteró este miércoles que el Gobierno Nacional estaba en la obligación de consultar con los pueblos raízales de San Andrés antes de iniciar un proceso de defensa ante la corte Internacional de La Haya.

“El Gobierno tenía que consultar con las comunidades de San Andrés, en razón que ese fallo tenía incidencia con los pueblos raizales de San Andrés, providencia y Santa Catalina, el Gobierno nacional debió consultar obligatoriamente a esas comunidades”, manifestó el magistrado.

Y es que para Gómez es inconcebible que el Gobierno haya sometido a debate un Tratado que ya estaba establecido por Colombia y Nicaragua.

“En la parte técnica desde luego que hay grandes falencias, muchos lunares, no es posible que un Tratado vigente reconocido por las dos naciones, haya sido sometido al escrutinio de un Tribunal que no tenia por qué pronunciarse”, sostuvo.

Además recalcó que “debemos entender que el Tribunal hizo su análisis y concluyó que no era idóneo para delimitar plataforma marítimo y hizo lo que se le dio la gana”.

En ese sentido, Gómez aseveró que el Estado se acordó tarde de la isla de San Andrés. ”Evidentemente se acordó tarde, me parece un poco lamentable que se acuerden de los territorios insulares cuando ya hemos perdido tanto y estamos en un conflicto muy serio, es un fallo de un tribunal que no conoce san Andrés, que no conoce Colombia, que no conoce las riquezas del mar que nos rodea, que no conoce las magnitudes y vivencias del pueblo Nicaragüenses y del pueblo colombiano”.

Las declaraciones del magistrado fueron brindadas en el marco del foro que analiza el derecho de las minorías étnicas a la consulta previa.