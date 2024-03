El presidente Juan Manuel Santos defendió la aprobación de la Ley Anticontrabando, explicando que brinda medidas para combatir este delito, que actualmente perjudica 200 mil empleos colombianos.

Santos defendió ley anticontrabando y dice que no afectará pequeños comerciantes (Foto: ARCHIVO/VANGUARDIALIBERAL)

Compartir

Santos defendió ley anticontrabando y dice que no afectará pequeños comerciantes (Foto: ARCHIVO/VANGUARDIALIBERAL)

“El objetivo es perseguir a los grandes contrabandistas y desarticular grandes redes de contrabando, esta ley para nada toca a pequeños comerciantes que obran dentro de la legalidad. No estamos modificando el régimen de zonas aduaneras especiales”, dijo Santos.



Asimismo, al término de un Consejo de Ministros, el jefe de Estado ordenó intensificar las acciones y los operativos dirigidos a erradicar el contrabando, señalando el costo de 6 mil millones de dólares que en el 2013 le generó este delito al país.



“Esto para los economistas es el 2% del PIB, lo que equivale a poder construir 4.500 colegios, con eso ya nos sobraría el número de colegios que tenemos frente al déficit actual”, dijo Santos y agregó que este delito destruye la industria nacional.



De acuerdo con el jefe de Estado, en 2013 se le dio un impulso a la lucha anticontrabando, por lo que en ese año aumentó el valor de mercancías incautadas, que superaron 560 mil millones de pesos. También se han desarticulado 14 organizaciones dedicadas a este delito, se efectuaron 700 capturas y ya hay más de 70 condenas.



El Mandatario destacó que con la Ley Anticontrabando se adquieren herramientas para seguir mostrando resultados. Por ejemplo, se incrementarán las penas que pueden llegar hasta los 16 años e incluirá no solo a los mayores contrabandistas, sino a funcionarios del Estado que los beneficien y a terceros que integren la cadena de este delito.



“También se establece que el contrabando es una conducta constitutiva de lavado de activos, es decir se equipara ese delito con el lavado de activos y quien use contrabando para lavar activos será penalizado por los dos delitos”, advirtió Santos.



Sin embargo, el Presidente hizo un llamado a la ciudadanía para que no caiga en el circulo vicioso del contrabando.



“Necesitamos su colaboración, denuncie y absténgase de comprar productos de contrabando (…) destruyen el empleo colombiano y además financian la violencia”, aseveró Santos.



De otro lado, el gabinete ministerial recibió un balance de ejecución presupuestal presentado por la recién posicionada ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, que señala que hasta ahora el gobierno lleva la mejor ejecución en 15 años.



“Llevamos la mejor ejecución de los últimos 15 años (…) a mayo de este año llevamos ejecutado el 32%. Estamos haciendo buena gestión y cumpliendo con los objetivos de Gobierno”, concluyó el Presidente.