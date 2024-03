Jackson Galaxy, una de las estrellas de Animal Planet donde logra exorcizar a felinos sin control en su programa Mi gato endemoniado, confirmó su visita a Colombia el próximo mes de septiembre.

El exorcizador de gatos endemoniados estará en Colombia (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

El 23 de septiembre realizará una conferencia en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá.



El domador de gatos salvajes y agresivos más reconocido en el mundo, llega a Bogotá a resolver todas las dudas que tengan acerca de sus mascotas, en una conferencia que permitirá saber y conocer a fondo todo el misterioso mundo de los felinos.



Jackson Galaxy trabajó más de 10 años en la Sociedad Protectora de Animales de Boulder Valley, Colorado (Estados Unidos) para ayudar a salvar a los cuatro millones de perros y gatos que mueren en refugios cada año en dicho país.



En este espacio conoció al doctor Jean Hofve, un veterinario holístico con quien comenzó a trabajar con dueños de gatos para mejorar la relación entre los felinos y sus tutores.



“La serie de televisión llegó como una bendición”, así lo dice este hombre de personalidad tranquila y hablar pausado que contrasta con su chivera y sus tatuajes. De ahí en adelante la comunidad ha crecido y además de la serie en el canal Animal Planet, hay un canal en YouTube llamado "My cat from hell" (Mi gato del infierno), en el que cada semana Galaxy monta videos con consejos para entender más a los gatos y un blog que se actualiza a diario.



En la conferencia tratara temas biográficos, de como llegó a ejercer esta profesión y acerca del show de TV, además les contará a los asistentes qué es lo más importante que deben saber acerca de su mascota, (lenguajes enfermedades comportamientos, patologías y curas para ciertas enfermedades a través de esencias florales, antioxidantes, etc).



Las entradas están a la venta a través de la página www.tuboleta.com.