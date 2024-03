El Profe negó ser quien aparece en las fotos del atentado a sede Porvenir

Durante la audiencia de imputación de cargos que se adelanta en contra de las 13 personas señaladas por las autoridades de ser los responsables de los atentados registrados el año pasado en Bogotá y de los disturbios ocurridos el pasado 20 de mayo en la Universidad Nacional, David Camilo Rodríguez Hernández, alias El Profe, rompió el silencio.

La imputación de cargos a ‘El Profe’ ya se hizo y sigue la de los demás capturados. (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

El hombre se quitó la capucha que cubría su rostro y señaló respecto de los atentados en dos sedes de Porvenir el pasado 2 de julio, que él no es el personaje que aparece en las fotografías reveladas por varios medios de comunicación. Sin embargo, antes de ser interrumpido por la jueza, alcanzó a confirmar que en las grabaciones y fotos presentadas por la Fiscalía durante la diligencia judicial que se adelanta, sí era él quien aparecía.

“Señora juez, en este proceso me sindican de varios hechos, en este momento se discute si soy responsable o no, la Fiscalía ha mostrado fotografías y reconozco que en algunas aparezco”, expresó Rodríguez Hernández quien además añadió: “los medios de comunicación están presentando unas imágenes de los atentados a Porvenir donde aparece una foto de un video, donde dicen que soy yo, pero que quede claro, no soy yo. Pido que realicen las pruebas básicas para corroborar esa imagen con la mía y fácilmente se pueden dar cuenta de que no soy yo”, dijo.