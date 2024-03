Desde Washington, donde lidera varios foros en torno al proceso de paz, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al plazo de los cuatro meses fijados para evaluar la evolución de la negociación con las Farc en Cuba.

Juan Fernando Cristo aclara que no hay ultimátum para las Farc (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

“No es necesariamente un ultimátum porque ha surgido de la mesa de negociaciones. Hay que entenderlo como la expresión clara por parte de las Farc de que han comprendido no al Gobierno colombiano, sino a la opinión pública y a la sociedad, en el sentido de que el proceso no se puede prolongar indefinidamente”, dijo el ministro en entrevista con el diario El País de España.



En cuanto a las medidas de desescalamiento anunciadas por la mesa, señaló que servirán para recuperar la confianza entre las partes, así como de los colombianos, en quienes pesará la decisión de refrendar o no un eventual acuerdo final.



“Los cuatro meses es un tiempo razonable para poder avanzar y evaluar con el cumplimiento de los anuncios de las Farc en materia de cese unilateral de fuego, la posibilidad de entrar ya en la recta final de la firma de los acuerdos de paz. Ya los temas puntuales de cuáles van a ser las medidas de desescalamiento tendrán que irse avanzando en la medida en que las Farc cumplan con el cese unilateral”, puntualizó el ministro.



Sin embargo, de acuerdo con el jefe de la cartera política, hablar de un desescalamiento no representa una antesala al cese bilateral, pues solamente en la medida en que se avance en el punto de justicia, podría empezar a abordarse el tema de una tregua bilateral y definitiva.



Precisamente, Cristo mencionó que la justicia será un punto álgido para la mesa, pero que el equipo de negociación dirimirá las diferencias respetando las líneas rojas que estableció el presidente Juan Manuel Santos.



"La época de las amnistías y los indultos en un proceso de paz para quienes han empuñado las armas pasó ya. No es posible hoy, no es viable ni por los compromisos jurídicos internacionales ni por la aceptación pública colombiana pensar en leyes de amnistía e indulto en el país o en este proceso”, aseveró.



También se refirió a la posibilidad de que 'Simón Trinidad', encarcelado en una cárcel estadounidense, pueda tener presencia en la mesa de diálogos. Cristo aclaró que hasta el momento esto no ha sido evaluado, ni impedirá el normal desarrollo de la agenda.



Finalmente, reiteró la disposición del Gobierno Nacional para iniciar una negociación formal con el ELN, luego de haber iniciado hace más de un año la etapa exploratoria.



“Lamentablemente, el ELN no ha tenido una decisión clara, una voluntad política de dejar las armas hasta el momento, esperamos que podamos tener buenas noticias próximamente en ese frente también”, concluyó el Ministro del Interior.