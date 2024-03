El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, Sergio Clavijo, sentenció que si el Gobierno Nacional no realiza un cambio en la Regla Fiscal que le permita aumentar el déficit fiscal, los proyectos de infraestructura de cuarta generación en su segunda y tercera ola no se podrían llevar a cabo.

La situación fiscal del país no hará posible vías 4G, advierte Anif (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

"Ustedes conocen bien las fuentes de financiación de las 4G. La totalidad de los proyectos pueden lograrse si se multiplican por tres la exposición del sistema financiero colombiano al sector de infraestructura. Si eso no se da, el financiamiento de la segunda y tercera ola no se cierra", señaló.



Clavijo agregó que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo el Gobierno Nacional admite un recorte en la inversión de infraestructura a partir del 2019. "Nos están dando en el presupuesto y en el Marco Fiscal la respuesta implícita. Lo que va a pasar es que no va a haber vías en la forma ambiciosa como lo han venido diciendo", agregó.



De acuerdo con Anif, se requiere aumentar el déficit fiscal que contempla la Regla de 2,2% a 2,8% por el ajuste del ciclo económico y a 3,3% por la financiación de vías.



La propuesta del estudio de Anif reitera la necesidad de aumentar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) de 16% a 18%, que haría parte de una Reforma Tributaria Estructural. "Lo otro es que tiene que abrir cláusulas de oro a la Regla Fiscal para poder hacer las obras de infraestructura. Si no hacen ese cambio. Nos están mintiendo y esa segunda y tercera ola no se van a hacer", añadió.



El presidente de Anif presentó un escenario global de desaceleración económica, en el que Colombia también presenta un crecimiento menor en su Producto Interno Bruto.

El pronóstico de crecimiento para el segundo trimestre del año es 2,8% y en todo 2015, Anif espera que la economía colombiana tenga un aumento de 3,4%.



"Básicamente se explica porque se está frenando la demanda de consumo, principalmente en los productos importados que han resultado afectados por la devaluación de la moneda colombiana frente al dólar", dijo Sergio Clavijo.



Cabe recordar que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) definió la hoja de ruta en materia de presupuesto para 2016.



El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, explicó el Presupuesto General de la Nación para 2016 tendrá un monto de $167,2 billones, sin el servicio de la deuda.



El jefe de la cartera de Hacienda manifestó que “el presupuesto será sometido a consideración del Congreso de la República en la última semana de Julio. Las decisiones tomadas por el Conpes implica que el presupuesto pasará de $163,5 billones de este año a $167,2 billones”.



En cuanto a los gastos de funcionamiento, el ministro de Hacienda dijo que “se protegen en los sectores de defensa y de justicia y tendrán un crecimiento acorde a las necesidades. En los demás sectores se congelan tanto los gastos de servicios personales como de gastos generales”.



El funcionario agregó que el crecimiento del monto de presupuesto, sin deuda, es de 2,3%, inferior al que espera el Gobierno en materia de inflación.



Adicionalmente, señaló que el gasto de funcionamiento pasa de $117,7 billones a $126.6 billones.



“Se busca una política de austeridad y de reducción en el Presupuesto General en términos del Producto Interno Bruto”, anotó Cárdenas.



Sobre la meta de recaudo de la Dian, el ministro Cárdenas señaló que pasará de $116 billones a $125,9 billones, tal y como lo anticipó LR.



El presupuesto de inversión para el próximo caería 12% en la propuesta que será llevada al Congreso de la República.