Ad portas de la entrada en vigencia de la eliminación de la visa Schengen para los colombianos y con un panorama económico inclinado a la apertura comercial, las relaciones bilaterales entre Colombia y España parecen tener grandes oportunidades sobre todo en turismo e infraestructura. Así lo explicó, en conversación con LR, el embajador de España en Colombia Ramón Gandarias Alonso De Celis.

Exención de visa no hará más fácil la entrada a España (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

Con la eliminación de la visa Schengen ¿cómo aumentará el volumen de negociaciones comerciales?

Más que una repercusión en el intercambio comercial, yo creo que el turismo será el más favorecido. Si bien la moneda es mucho más costosa y eso limita un poco, creo que el atractivo es enorme.



Hay muchos españoles interesados en venir a Colombia, e incluso las aerolíneas han aumentado sus frecuencias a Madrid y estos vuelo siempre van llenos. El turismo hacia Colombia puede tener un crecimiento exponencial si hay un acuerdo de paz.



¿La exención de la visa Schengen puede ser una puerta abierta para la inmigración ilegal?

La visa es un filtro, pero eso no quiere decir que las autoridades del país no tengan la soberanía para limitar la entrada. Lo que puede pasar y lo que hemos previsto es que pueda haber más rechazos en la frontera. Si hay alguien que no aparenta venir de turista, que no tiene muchos recursos y que además no tiene su billete de vuelta, pues le van a negar el ingreso. El que deje de existir la visa, no quiere decir que la condiciones para entrar al país cambien.



¿Cómo ve usted la economía colombiana?

Con la subida del dólar, la caída en los precios del petróleo y la bajada en los precios de las materias primas, la nueva situación es muy compleja. A pesar de esto, las autoridades económicas colombianas tienen una fama muy merecida de ser gente muy responsable y que sabe cumplir con sus deudas y sus compromisos, lo que deja la sensación de que Colombia podrá capear este temporal tan complejo.



¿Cómo ve usted el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur?

Ustedes son uno de los países que más tienen tratados de libre comercio por la apuesta que se está realizando de apertura económica. Por su puesto, con la Unión Europea, el proyecto es muy ambicioso, es un mercado muy importante que además de permitir la libertad de capitales, de mercancías, ahora también permitirá el libre flujo de personas, que es un gesto político muy importante.



¿Qué sectores interesan más a los empresarios españoles?

La presencia de colombianos en España es muy importante, hay cerca de 400.000 y en los últimos siete años 180.000 ya se han naturalizado. Con todo esto, los españoles también han despertado un gran interés en este país. Actualmente hay cerca de 20.000 españoles aquí y se ha alcanzando un monto de cerca de US$11.000 millones en inversiones y con una gran presencia de constructoras.



Colombia es un horizonte para la inversión española y creo que el sector de infraestructura y el sector turismo son bastantes fuertes y se pueden aprovechar muy bien.



¿Cómo está la balanza comercial entre Colombia y España?

Es muy favorable para Colombia por el petróleo y los minerales. Sin embargo, España es muy fuerte en la exportación de bienes de equipo y con los proyectos que ustedes están desarrollando en materia de infraestructura, creo que España tiene una gran oportunidad.



También en la exportación de porcino, específicamente en jamón serrano, que aunque se han presentado algunas dificultades, esperamos que se soluciones con proyectos que hemos propuesto que se vuelva a realizar como la “Ventanilla España”, una reunión que se realizaba mensualmente con las autoridades en comercio y que pretendía evaluar las dificultades que se estaban presentando para encontrar soluciones.



Con los comicios de este año ¿cómo ve que quedará configurado el mapa político del país?

En los cálculos que tenemos, el presidente Mariano Rajoy no va hacer elecciones anticipadas, la economía está creciendo y cuanto tiempo más tenga, mejor podrá demostrar los frutos. Sin embargo, con la aparición de dos nuevos partidos políticos (Podemos y Ciudadanos) y el desgaste de los partidos tradicionales va a ser necesario hacer coaliciones para las elecciones.



¿Qué opina usted sobre el proceso desatado por el independentismo catalán?

Que es muy insensato e ilegal, todas las comunidades firmaron un paco nacional para cumplir la ley, y ahora el sector independentista de Cataluña, que además es un grupo minoritario, que ha decidido no cumplir con este pacto, todo esto altera muchísimo la vida nacional.



¿Cómo cree que se verán afectadas las dinámicas comerciales con tensión diplomática que hay con Venezuela?

Estas dificultades no tendrán una mayor repercusión en las relaciones de España con los demás países de la región, ya que las relaciones no pueden ser más estrechas y fructíferas. Sin embargo, Venezuela siempre va tener que culpar a alguien en el exterior de su propio caos interno, antes era Estados Unidos, pero ahora sus asesores cubanos le han sugerido que modere el tono por eso ha puestos los ojos en España.



Ramón Gandarias



Es licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado estudios de MBA en Administración de Empresas en la Universidad de Louisville en Estados Unidos y la Fundación Ford en el Banco Urquijo.



Fue Cónsul General de España en Nueva York, en Genova, en Florencia y Turín, y en México (en dos ocasiones). Ha sido Embajador de España en Bélice, en Guatemala, y ha ocupado la segunda jefatura de Misión en la Embajada de España en Reino Unido y actualmente se desempeña como Embajador de Colombia desde diciembre de 2013.



La opinión



Maria Claudia Lacouture

Presidenta de Procolombia

“En ProColombia vimos que los inversionistas españoles tienen interés en sectores como financiero, infraestructura en general y BPO”.