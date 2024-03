Semana.com publicó que el condenado dirigente político liberal de Caldas Ferney Tapasco González huyó del país, tras su condena a 36 años de cárcel por el homicidio del subdirector de La Patria, Orlando Sierra Hernández.

Familiares de Tapasco dicen que salió de Colombia (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

"Semana.com indagó con familiares del político, que confirmaron categóricamente que Tapasco salió del país. A su vez, ratificaron que no regresará hasta que la Corte revise su condena. La versión es que el político salió vía terrestre, a un país que no tiene tratado de extradición con Colombia", dice la publicación.



También huyen de la justicia los hermanos Fabio y Jorge López Escobar, condenados a 28 años de cárcel y considerados coautores del homicidio del periodista, ocurrida el 1 de febrero del 2002, dos días después de haber sido víctima de un atentado al frente de la instalaciones del diario.



La Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales profirió la condena el 24 de junio y en el momento corren los términos para que la defensa de los condenados interpongan el recurso extraordinario de casación. La condena revirtió la absolución que un juez de Pereira les había concedido el 24 de diciembre del 2013,



También revela Semana.com que de acuerdo con el abogado David Augusto Becerra, que representó a es “muy factible” que Tapasco no estuviera en Colombia.



"Tapasco, que presentía la condena del Tribunal, había dicho a sus amigos cercanos y a algunos de sus familiares que, a sus 70 años de edad, le era muy difícil regresar a una cárcel. Años atrás había cumplido una condena de siete años de prisión por sus vínculos con jefes paramilitares", anota la publicación.



Los otros condenados del proceso son:



Luis Fernando Soto Zapata, sicario que disparó contra el periodista, pagó cinco años de cárcel a pesar de que lo condenaron a 17. Murió en un tiroteo con la Policía de Cali, cuando atentó contra la vida de un comerciante vallecaucano.



Francisco Antonio Quintero Tabares, alias Tilín (foto), jefe de sicarios de la galería de Manizales. Condenados a 28 años de cárcel



Arley Ortiz Orozco, alias Pereque, enlace entre Tilín y el sicario. Condenados a 28 años de cárcel.