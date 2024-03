La Viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda, dijo que la Corte debe fallar en defensa de la institución natural" para la unión de un hombre y de una mujer, esto es, un matrimonio.

Procuraduría pide que se promueva referendo sobre uniones gay (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

Castañeda indicó que en su criterio que cuando un juez o un notario no accede a celebrar un matrimonio civil para parejas del mismo sexo, no están vulnerando derechos sino actuando de acuerdo con sus competencias y de acuerdo con la Ley que reserva el matrimonio para la pareja heterosexual.



En audiencia pública sobre la posibilidad de que se avale el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Colombia, Castañeda se dirigió a la comunidad Lgbti para decir que la Procuraduría tiene una divergencia en las posturas jurídicas “en defensa de la Constitución", en repuesta clara a las críticas recibidas por sus actuaciones.



“Se habló de discriminación en intervenciones anteriores. No es así, no es cierto, es una divergencia", señaló Castañeda al asegurar que la institución del matrimonio es “insustituible".



Castañeda dijo que se ha malinterpretado la jurisprudencia internacional puesto que se ha endilgado un supuesto reconocimiento a casarse cuando, dijo, eso no está en la sentencia C-577 de 2011.



La Viceprocuradora señaló que en Colombia los derechos fundamentales se deben interpretar de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales suscritos y no de acuerdo con la jurisprudencia de otros Estados.



Castañeda dijo que esta discusión no es sobre igualdades o minorías, sino sobre la “complejidad" de los seres humanos, haciendo referencia a un debate biológico en el sentido de que decir que un hombre y una mujer no son iguales ni física ni psicológicamente y no aceptarlo así se impondría una interpretación complicada en la cuál bastará que dos personas fueran adultas.



Castañeda añadió que es el Congreso de la República el que debe regular el tema de las uniones homosexuales y que esto, en efecto, sí se dio, sino que fue archivado. Además, dijo que hay dos proyectos en curso en ese sentido.



La Viceprocuradora dijo que se ha olvidado mencionar que el procurador General, Alejandro Ordóñez, ya ha exhortado al Congreso que legisle sistemáticamente sobre el tema de los derechos de la comunidad Lgbti.



Igualmente, en la audiencia pública, se exhortó al ministro de Justicia, Yesid Reyes, que presente las iniciativas legislativas que sean necesarias al respecto: “exhortamos nuevamente al Gobierno a impulsar lo necesario frente a derechos de parejas del mismo sexo", dijo.



Incluso, la Vicepreocuradora General le dijo al Ministro de Justicia que si lo considera necesario proponga o una Asamblea Nacional Constituyente o un referendo para que sea la ciudadanía, con su voto, quien defina la suerte de este tema que afecta a toda la sociedad.