Cierran hogar del Icbf tras presunto abuso sexual a niñas

El Icbf cerró un hogar en Bogotá por la denuncia de un posible abuso sexual a niñas de tres y cuatro años por parte de un hombre, que sería el hermano de la responsable del lugar.

El abuso de las menores que supuestamente se habría dado en el hogar del Icbf se encuentra en investigación. (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Al tiempo que un juez dejó en libertad ayer a Diego Bustos, señalado de abusar sexualmente de varias niñas en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, en Bogotá, la entidad informó que cerró el hogar y trasladó a los menores a otras sedes.

“Una vez se tuvo conocimiento de la situación, el Icbf adelantó la diligencia de cierre del hogar, convocó a los padres de familia para informarles de la situación y garantizarles la continuidad de la atención de sus hijos, reubicándolos en otros hogares comunitarios cercanos”, indicó el Instituto por medio de un comunicado.

Igualmente, el Icbf informó que un equipo sicosocial de la entidad brinda apoyo y acompaña a los niños y familias beneficiarios del hogar. Para dos de las menores directamente afectadas ya inició el proceso para restablecerles sus derechos.

Diana Patricia Arboleda, directora regional del Icbf, hizo un llamado a padres, cuidadores y a la ciudadanía en general, para que “denuncien ante la más mínima sospecha, para que estén muy pendientes de sus hijos, hablen con ellos y siempre les crean y, en esa medida, pongan en conocimiento nuestro las situaciones”.

Además, recordó que el Instituto adelanta campañas de prevención con niños y adolescentes en los colegios y con las familias a través de los diferentes programas institucionales.

Falta de pruebas

La situación de las menores se conoció, luego de que una de ella empezara a cambiar su comportamiento en casa. El hecho se habría presentado, según las denuncias de una madre, en el jardín ‘Grillito’ ubicado en el barrio Molinos al sur de Bogotá, donde, según los señalamientos de la madre, Diego Bustos, hermano de la responsable del jardín, habría abusado de tres niñas entre los 3 y 4 años.

Un juez dejó en libertad a Bustos, porque no habría pruebas contundentes en su contra.

NO DENUNCIARON

Diana Patricia Arboleda, directora regional del Icbf en Bogotá, dijo que la entidad no tenía hasta ahora la denuncia por parte de los padres de las niñas abusadas.



“Nosotros no teníamos ninguna denuncia, no se había puesto en conocimiento nuestro, y aquí está lo importante para nosotros reiterar el llamado a todos los padres, cuidadores a la comunidad en general, cuando tengan la más leve sospecha de algún hecho irregular, se pongan en contacto directamente con el Instituto, es posible, no sé si la mamá le haya hecho el reclamo directamente a la madre comunitaria, pero nosotros nunca nos enteramos”.