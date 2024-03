La Procuraduría inhabilitó por 10 años al Director de Comfenalco Valle

La Procuraduría General de la Nación sancionó con una multa de 36 millones 960 mil pesos y 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, al director de Comfenalco Valle, Felice Jesús Grimoldi Rebolledo, según el Ministerio Público por incurrir en irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Felice Grimoldi también utilizó un dinero para un viaje que no estaba permitido por las normas de la caja. (Foto: El País / VANGUARDIA LIBERAL)

La decisión, proferida en primera instancia por el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública, y que fue apelada por la defensa, no incluye destitución, puesto que Grimoldi no es funcionario público; lo que le permitiría seguir en el cargo.

Falta gravísima

En audiencia pública, se indicó que Grimoldi incurrió en falta disciplinaria “a título de culpa gravísima, por violación de reglas de obligatorio cumplimiento”, y se señaló que se tuvo en cuenta su alto cargo, así como la remuneración recibida que para el año 2015 asciende a 50 millones (35 de salario integral y 15 millones de beneficio por educación).

En la decisión se compulsaron copias a la Procuraduría Regional del Valle, para que investigue unos documentos entregados por Juvenal Andrade, un contador público y exauditor de la caja de compensación, en el marco de este proceso, que no tienen que ver con los cargos endilgados y que, al parecer, hablan de presuntas irregularidades cometidas por Felice Grimoldi.

LOS CARGOS

La Procuraduría encontró responsable a Grimoldi Rebolledo por no tener abiertas las cuentas bancarias de manera independiente para el manejo de los recursos de cada uno de los diferentes fondos que por ley administra Comfenalco Valle, lo cual impide, adicionalmente, determinar los rendimientos financieros de cada fondo.



La Procuraduría también lo halló responsable del cargo relacionado con el uso de subsidios liquidados y no cobrados de las vigencias 2013 y 2014, con corte a agosto de 2014, como capital de trabajo disponible representado en cartera de crédito a afiliados y empresas, cuando estas últimas no son beneficiarias del subsidio familiar.