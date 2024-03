Un proyecto de ley bastante particular comenzó a promoverse en la Cámara de Representantes. El autor es el congresista costeño, Silvio Carrasquilla y su nueva invención porque ya ha presentado otras curiosas propuestas, como la de regalarle un burro al presidente de Estados Unidos Barack Obama, es la de prohibir un día al año el uso de las redes sociales.

Los proyectos 'curiosos' que llegan a las corporaciones (Foto: Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL )

Según él, la fecha sería el 15 de mayo, cuando se conmemora el Día de la Familia (después de todo la idea no suena tan descabellada).



“El proyecto plantea que ese Día de la Familia no tengamos redes sociales para dedicarle tiempo de calidad a nuestros hijos”, indicó a medios nacionales.



Comentó que la iniciativa había sido titulada: “Proyecto por el cual se buscan medidas de protección a la familia”, sin embargo, hasta el momento carece de detalles técnicos o logísticos, sobre como evitar el acceso a las redes.



Otras ‘curiosidades’



Este no ha sido el único proyecto particular en el legislativo. El año pasado, el congresista Conservador, Alfredo Cuello Baute, presentó una iniciativa para declarar el lunes primer día de la semana.



Jimmy Chamorro, del partido de La U, radicó un proyecto para reconocer el Día Internacional de los Voluntarios; ese mismo partido presentó una iniciativa para reglamentar el uso de la bandera en todo producto hecho en Colombia, y hace unos años (2012) el senador ‘azul’ José Iván Clavijo, propuso reformar la VI estrofa del Himno debido a que, según él, allí existía un error histórico.



A nivel local, también hay curiosidades. Ayer con 16 votos a favor y tres ausencias se autorizó la realización del festival Pereira Gospel. Aunque esta es una buena actividad, la pregunta que surge es si en realidad temas como esos son los que deben debatir las corporaciones o simplemente son asuntos que pueden estar dentro de las agendas de las administraciones.